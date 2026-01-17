ممتن لزملائي في صدى البلد .. أحمد موسى: أشكر الوزراء والشخصيات العامة لحضورهم توقيع كتابي أسرار

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل توقيع أول كتاب له بعنوان " أسرار " في مؤسسة الأهرام الخميس الماضي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بداية من يوم الاثنين سيكون الكتاب متاح في مكتبات الأهرام وسييكون متاحا في جناح مؤسسة الاهرام بمعرض الكتاب ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كتاب أسرار به محطات كثيرة للغاية في الفترة الزمنية من 2005 وحتى 2025"، مضيفا:" يوم الخميس الماضي تشرفت بالحضور في حفل توقيع كتابي، وأشكر كل الوزراء والشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية الذين حضروا حفل توقيع كتابي "أسرار ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أشكر كل المواقع الإخبارية المصرية على حضور وتغطية حفل توقيع كتابي " أسرار" وكان هناك تغطية إعلامية متميزة لكتابي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ممتن لكل زملائي في القناة وموقع صدى البلد برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل ".



