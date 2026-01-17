أحمد موسى: كتابي أسرار بـ150 جنيه ومش عايز أكسب فلوس ده توثيق لمرحلة خطيرة في تاريخ بلدنا

علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل توقيع أول كتاب له بعنوان " أسرار " في مؤسسة الأهرام الخميس الماضي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كتاب أسرار يباع بـ 150 جنيه ومفيش كتاب يتم بيعه بهذا السعر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كان هناك تنسيق وحرص شديد على ان يكون سعر الكتاب في متناول الناس وانا مش عايز فلوس من الكتاب ومش عايز أكسب من كتاب اسرار ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أنا عملت الكتاب عشان الناس تعرف وتقرأ ومؤسسة الاهرام مش خسرانة لكنها كسبانة من قبل ما الكتاب يطبع وينزل السوق وسيكون هناك توزيع للكتاب داخل وخارج مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كتابي "أسرار " للقراءة وتوثيق مرحلة خطيرة ودقيقة في تاريخ بلدنا وهي الفترة من 2005 وحتى 2025



