عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: كتابي أسرار بـ150 جنيه ومش عايز أكسب فلوس ده توثيق لمرحلة خطيرة في تاريخ بلدنا

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى،  على حفل توقيع أول كتاب له بعنوان " أسرار " في مؤسسة الأهرام الخميس الماضي .

 وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كتاب أسرار يباع بـ 150 جنيه ومفيش كتاب يتم بيعه بهذا السعر ".


 وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كان هناك تنسيق وحرص شديد على ان يكون سعر الكتاب في متناول الناس وانا مش عايز فلوس من الكتاب ومش عايز أكسب من كتاب اسرار ".

 وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  أنا عملت الكتاب عشان الناس تعرف وتقرأ ومؤسسة الاهرام مش خسرانة لكنها كسبانة من قبل ما الكتاب يطبع وينزل السوق وسيكون هناك توزيع للكتاب داخل وخارج مصر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كتابي "أسرار " للقراءة وتوثيق مرحلة خطيرة ودقيقة في تاريخ بلدنا وهي الفترة من 2005 وحتى 2025


 

أحمد موسى مصر كتاب أسرار اخبار التوك شو الأهرام

