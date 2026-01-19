قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل نتائج الأسبوع الأول من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات
أحيانًا يمكن أن تنفعل بشدة..مدرب السنغال يكشف تفاصيل تهديده بالانسحاب أمام المغرب
ماذا كنت لتفعل.. كلود لوروا يكشف تفاصيل حديثه مع ماني أثناء انسحاب السنغال
ماذا كان يقول الرسول عند دخول شهر شعبان؟.. 13 كلمة تطرح البركة
حكم الأكل من الصيد بالبندقية.. الإفتاء تجيب
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
إزالة 5012 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
14 دقيقة هزت القارة السمراء .. كيف أنقذ ماني نهائي أفريقيا بين السنغال والمغرب؟
نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين
شعبان يبدأ الليلة.. اغتنمه بـ عمل واحد يفتح لك الأبواب ويغفر ذنوبك
"الزراعة" تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية ببني سويف وتفحص 1600 رأس ماشية لدعم صغار المربين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني: الفتنة الأخيرة استمرار لحرب إسرائيل على إيران وقد هزمناها

محمد باقر قاليباف
محمد باقر قاليباف
هاجر رزق

صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن الفتنة الأخيرة في البلاد، هي استمرار لحرب إسرائيل على إيران وقد هزمناها.

و في وقت سابق، أفادت “القناة 12” العبرية بأن الولايات المتحدة نشرت منظومة باتريوت في عدد من دول المنطقة مع نهاية الأسبوع، في خطوة تعكس رفع مستوى الجاهزية الأمنية.

وفي السياق ذاته، ذكرت “القناة 13” العبرية أنه في ظل التوتر المتصاعد مع إيران، توجه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس في زيارة إلى اليونان، بينما سافر وزير الخارجية جدعون ساعر إلى التشيك لإجراء مشاورات سياسية وأمنية.

من جهتها، نقلت “قناة كان” العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء جلسة أمنية مصغرة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار القيادات الأمنية.

وأكدت “القناة 13” العبرية نقلًا عن مسؤولين أن حالة التأهب ما زالت مستمرة على جميع الجبهات، مع بقاء احتمال اندلاع مواجهة مع إيران قائمًا خلال الفترة المقبلة.

الفتنة حرب إسرائيل إيران الولايات المتحدة باتريوت

