نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

نشرت وسائل إعلام فرنسية، مشاهد من كاميرات مراقبة لعملية السطو التي وقعت في متحف اللوفر في أكتوبر الماضي في قلب باريس، و أسفرت عن سرقة مجوهرات تقدر بـ88 مليون يورو.

اللصوص يدخلون قاعة “أبولو”

و ظهر في الفيديو المتداول، اثنان من اللصوص، أحدهما يرتدي قناعا أسود وسترة صفراء، والآخر يرتدي ملابس سوداء وخوذة دراجة نارية، وهما يدخلان قاعة “أبولو” حيث كانت المجوهرات معروضة.



واستعمل أحد اللصين منشارا آليا لإحداث ثغرة في خزانة عرض تاج الإمبراطورة أوجيني، ثم وجه لكمات للزجاج الواقي لإطاحته.



ثم ساعد شريكه الذي كان يحاول إحداث ثغرة في خزانة عرض مجاورة، وقاما بسرقة عدة قطع مجوهرات بسرعة.

و تُظهر مقاطع الفيديو دخول اللصين من نافذة شرفة القاعة، بعد أن صعدوا إليها عبر رافعة آلية.

و استغرقت عملية السرقة، وفق المشاهد التي عرضتها قناة "تي إف 1" و"فرانس تليفزيون"، أقل من 4 دقائق، تحت أنظار عدد قليل من عناصر الأمن الذين ظلوا يراقبون عاجزين.

🔴 DOCUMENT FRANCETV. Casse du Louvre : les images exclusives du vol des bijoux, captées par la vidéosurveillance de la galerie d'Apollon pic.twitter.com/yDnXjsFbR0 — franceinfo (@franceinfo) January 18, 2026



