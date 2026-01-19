افتتاحية هآرتس : المرحلة الثانية لغزة .. ولو بالقوة بالرغم من عراقيل إسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها ، اليوم ، الاثنين مقالا يتحدث مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشكيل الهيئة الإدارية الخاصة بغزة المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية بمن فيها خطة النقاط العشرين و الانتقال من وقف هش لإطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، والشروع في إعادة الإعمار.



تضم الهيئة شخصيات مقربة من ترامب مثل ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، وماركو روبيو، وهو ما يعطيها ثقلًا دوليًا في مواجهة نتنياهو وشركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يعارضون أي مسار دبلوماسي ويتطلعون لاستئناف ، حيث أشارت الافتتاحية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بالقوة رغما عن أنف نتنياهو والعراقيل الإسرائيلية.



ومع ذلك، سارعت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى الإعلان أن تشكيل الهيئة تم من دون تنسيق معها ويتعارض مع سياستها. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهدم في غزة مستمر منذ وقف إطلاق النار، مشيدًا بالجيش على تدمير أكثر من 2500 مبنى حسب تحليل صور الأقمار الصناعية.



وكشفت تقارير أن الخط الأصفر الذي قيل إن إسرائيل انسحبت إليه يتوغّل فعليًا داخل مناطق تابعة لحماس، ويستمر الجيش الإسرائيلي في السيطرة على أكثر من نصف مساحة القطاع، ما يعني عدم وجود انسحاب حقيقي أو إعادة إعمار، واستمرار روتين استنزاف الطرفين.



ويحذر خبراء من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ستعمل على إبقاء أي اتفاق مؤقت مجرد ورق، فيما يظل الضغط على ترامب ضروريًا لضمان الانتقال الفعلي إلى إدارة فلسطينية مدنية فعالة وفتح أفق سياسي أوسع نحو تسوية شاملة.