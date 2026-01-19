قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط أمطار غزيرة.. «زاد العزة» 119 تحمل 233 ألف سلة غذائية و 18 ألف بطانية لغزة
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم
إدوارد ميندي | حارس القلوب والكرات على شباكه .. وصانع المجد للسنغال
رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير شركات السكر وتعزيز استدامة السلع الاستراتيجية
البديل الآمن .. أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الاثنين 19 يناير
الرئيس السيسي للعلماء : ركزّوا على مواجهة الأفكار المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
أخبار العالم

افتتاحية هآرتس : المرحلة الثانية لغزة .. ولو بالقوة بالرغم من عراقيل إسرائيل

غزة
غزة
فرناس حفظي

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها ، اليوم ، الاثنين  مقالا يتحدث  مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشكيل الهيئة الإدارية الخاصة بغزة المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية بمن فيها خطة النقاط العشرين و الانتقال من وقف هش لإطلاق النار إلى نزع السلاح، وإقامة إدارة فلسطينية تكنوقراطية، والشروع في إعادة الإعمار.


تضم الهيئة شخصيات مقربة من ترامب مثل ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، وماركو روبيو، وهو ما يعطيها ثقلًا دوليًا في مواجهة نتنياهو وشركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يعارضون أي مسار دبلوماسي ويتطلعون لاستئناف ، حيث أشارت الافتتاحية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بالقوة رغما عن أنف نتنياهو والعراقيل الإسرائيلية.


 ومع ذلك، سارعت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى الإعلان أن تشكيل الهيئة تم من دون تنسيق معها ويتعارض مع سياستها. وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الهدم في غزة مستمر منذ وقف إطلاق النار، مشيدًا بالجيش على تدمير أكثر من 2500 مبنى حسب تحليل صور الأقمار الصناعية.


وكشفت تقارير أن الخط الأصفر الذي قيل إن إسرائيل انسحبت إليه يتوغّل فعليًا داخل مناطق تابعة لحماس، ويستمر الجيش الإسرائيلي في السيطرة على أكثر من نصف مساحة القطاع، ما يعني عدم وجود انسحاب حقيقي أو إعادة إعمار، واستمرار روتين استنزاف الطرفين.


ويحذر خبراء من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ستعمل على إبقاء أي اتفاق مؤقت مجرد ورق، فيما يظل الضغط على ترامب ضروريًا لضمان الانتقال الفعلي إلى إدارة فلسطينية مدنية فعالة وفتح أفق سياسي أوسع نحو تسوية شاملة.

مجلس السلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة المرحلة الثانية العراقيل الإسرائيلية

