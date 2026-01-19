إعادة بناء ووحدات إيواء.. تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة

أفادت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة الإدارية الجديدة، بأن اللقاء الرسمي الأول للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شث، عقد مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لمناقشة آليات المرحلة المقبلة إنسانيًا وسياسيًا، وأكد الطرفان على ضرورة تشكيل اللجنة ودورها الحساس والمسؤول في إعادة إعمار غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعب القطاع.

وأضافت «الخولي»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي شدد على استمرار جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً حق الفلسطينيين الكامل في السيادة على أراضيهم والعيش بحرية على أرضهم، مشيرة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاتها الأولى في القاهرة منذ أيام، ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا، منهم 11 مفوضًا عامًا يمثلون خبراء ومتخصصين في قطاعات حيوية مختلفة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماعات الأولية للجنة ركزت على 4 محاور رئيسية، هي: توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتحسين الخدمات الأساسية والعامة والوثائق الرسمية، وإعادة بناء البنى التحتية التي دُمرت بنسبة تقارب 85%، عبر توفير 200 ألف وحدة إيواء مجهزة مسبقًا، إضافة إلى إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية والعدلية للحفاظ على استقرار القطاع وأمنه.

وأشارت فرح الخولي، إلى أن هذه اللجنة تمثل أولى الإجراءات المتعلقة بالخطة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين مصر والفلسطينيين لضمان استقرار القطاع وإعادة بناء بنيته التحتية ومؤسساته الحيوية خلال المرحلة المقبلة.