شاهد | أبرز إطلالات جوليان "جولي" الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
أسعار كروت الشحن في مصر.. شعبة الاتصالات: ترتفع بهذا الموعد

منار عبد العظيم

أثار الحديث عن رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة جدلاً واسعًا بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، خصوصًا بعد الارتفاع المتكرر في أسعار المواد البترولية التي تؤثر على قطاع الاتصالات. 

وشددت شعبة الاتصالات والمحمول على أن هذه الزيادة لن تتم إلا بداية العام الجديد 2026، مع التأكيد على أن القرار النهائي ليس من اختصاص الشعبة، بل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ارتفاع الأسعار مرتبط بالمواد البترولية

قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية إن الأسعار سترتفع بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية، إذ تعتمد العديد من أجهزة الاتصالات على هذه المواد.

وهذه الزيادة ليست جديدة، حيث أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب البترول حدث من قبل.

موعد تطبيق الزيادة

أوضح طلعت أن الزيادة لن تكون في الوقت الحالي، بل ستدخل حيز التنفيذ مع بداية 2026.

وأكد أن القرار النهائي لم يخرج للنور بعد، وأن ما يتم تداوله من أخبار عن ارتفاع الأسعار حالياً مجرد إشاعات.

قرار الزيادة ليس من اختصاص الشعبة

شدد رئيس الشعبة على أن شعبة الاتصالات والمحمول لا تملك صلاحية رفع الأسعار،موضحاً أن القرار يعود بالكامل إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن الشعبة لا تتعاون مع الجهاز في هذا الشأن.

أشار إلى أن الشعبة تواجه مشكلات داخلية كثيرة تحتاج إلى حلول عاجلة.

أسعار كروت الشحن لشركة وي.. تفاصيل جميع الفئات

تقدم شركة وي لمشتركيها باقات شحن مختلفة تتنوع حسب قيمة الكارت وعدد الوحدات ورصيد المكالمات، مع صلاحية محددة لكل فئة،نستعرض فيما يلي أسعار كروت الشحن الحالية:

تفاصيل أسعار كروت الشحن

كارت فئة 13 جنيه

الرصيد: 9.1 جنيه

عدد الوحدات: 345 وحدة

الصلاحية: يومان

كارت فئة 16.5 جنيه

الرصيد: 11.55 جنيه

عدد الوحدات: 490 وحدة

الصلاحية: 6 أيام

كارت فئة 19 جنيه

الرصيد: 13.75 جنيه

عدد الوحدات: 635 وحدة

الصلاحية: 7 أيام

كارت فئة 26 جنيه

الرصيد: 18.2 جنيه

عدد الوحدات: 865 وحدة

الصلاحية: 10 أيام

كارت فئة 38 جنيه

الرصيد: 26.6 جنيه

عدد الوحدات: 1300 وحدة

الصلاحية: 14 يومًا

رفع أسعار كروت الشحن أسعار كروت الشحن أسعار المواد البترولية رئيس شعبة الاتصالات والمحمول

