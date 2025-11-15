قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس نقل عام في الوادي الجديد إلى 38 حالة.. أسماء

حادث الاتوبيس
حادث الاتوبيس
منصور ابوالعلمين

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام محافظة الوادي الجديد، اليوم، إلى 38 مصابا بعد نقل 7 مصابين إلى مستشفى الداخلة العام عن طريق سيارات ملاكي. 

وصول 7 حالات مصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام

تبين وصول 7 حالات مصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام محافظة الوادي الجديد بمنطقة الكيلو 100 بطريق الداخلة – الفرافرة، عن طريق نقلهم سيارات ملاكي كانت مارة بالطريق على موقع الحادث وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام. 

وكشف مصدر طبي مسئول أن الحالات السبعة هي: ليلى علي خضر علي — 48 سنة — أبو منقار بالفرافرة، محمد رائد إبراهيم — 18 سنة — أبو منقار، إبراهيم صبحي كمال — 28 سنة — الفرافرة، فايد محمد سلامة — 3 سنوات — الفرافرة، حنين محمد سلامة — 1 سنة — الفرافرة، محمد خليل محمد — 33 سنة — البحيرة، حمد الصديق عبد المجيد — 65 سنة — الفرافرة

وأصيب 31 شخصا، في حادث مروري، على  طريق الداخلة – الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام. 

تبين انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق " الداخلة – الفرافرة " بمنطقة الكيلو 100 من الطريق بالقرب من قرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة أسفر عن إصابة 31 شخصا وهم:

أسماء المصابين 

علي السيد عبد الرحيم – 16 عامًا – البحيرة
رمضان سعيد عبد القادر – 40 عامًا – البحيرة
رضا عبد العزيز بجا الله – 54 عامًا – البحيرة
أحمد سامي عبد العزيز – 25 عامًا – البحيرة
نجلاء عبد الرحيم محمد – 20 عامًا – الكفاح – الفرافرة
إيمان عمر يوسف – 18 عامًا – الفرافرة
فاطمة منصور حسين – 25 عامًا – أبو منقار
أماني منصور حسين – 21 عامًا – أبو منقار
أماني مروان بكر – 21 عامًا – أبو هريرة
روان عبد المنعم عبد الشافي – 21 عامًا – الكفاح
محمد صديق عبد المجيد – 70 عامًا – الفرافرة
أشجان محمد صديق – 21 عامًا – الفرافرة
محمود محمد لطفي – 33 عامًا – الفيوم
بسام محمد غريب – 35 عامًا – الفرافرة
محمد خيري محمد – 33 عامًا – الجيزة
أحمد صابر حميد – 18 عامًا – الفرافرة
أحمد محمد أحمد – 24 عامًا – الغربية
عبد الرحمن شحات رجب – 40 عامًا – الداخلة
القذافي محمد فهمي – 48 عامًا – الخارجة
محمد عبد الرحيم كامل – 21 عامًا – الفرافرة
فاطمة محمد جمعة – 2 عام – الداخلة
أسماء السيد علي – 30 عامًا – الداخلة
طه علي سنوسي – 39 عامًا – بلاط
سيد جمعة إبراهيم – 45 عامًا – الهنداو
شهد محمد محمد – 18 عامًا – الفرافرة
نورة رزق محمد – 19 عامًا – الفرافرة
نورة منصور عبد الستار – 20 عامًا – الفرافرة
أمينة منصور أحمد – 20 عامًا – الفرافرة
آية رضا منصور – 20 عامًا – الفرافرة
ياسمين خالد علي – 20 عامًا – الفرافرة
سارة إبراهيم العاصي – 20 عامًا – الفرافرة

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

ترشيحاتنا

وادي دجلة

عمرو حسام: "الفريق هو النجم" كلمة السر في نجاح وادي دجلة

حسام عمرو

حارس وادي دجلة: نستحق الفوز على الزمالك.. ونتائجنا ليست "طفرة وقتية"

فريق بيراميدز

موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

بالصور

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

فيديو

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد