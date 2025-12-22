قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف تهجير العائلات
حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة في الأسواق المصرية
عن فيديو "النقطة".. القارئ الملاح عن قراءته القرآن بباكستان: «دى عاداتهم»
وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة تلقي قنبلة على قرية في جنوب لبنان
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
محافظات

محافظ المنوفية: مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بحي غرب شبين بـ60 مليون جنيه

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف النهائية بطريق شبين الكوم - طنبدى – البتانون ( جانبية السكة الحديد ) بإجمالي 6كم، باستثمارات تزيد عن 15 مليون جنيه، رافقه خلالها المهندس شعبان شبراوي مدير مديرية الطرق، اللواء هشام عصمت مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة المستهدفة بنطاق حي غرب شبين الكوم للعام المالي الحالي بلغت 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي تستهدف رضاء المواطنين.

وخلال تفقده وجه المحافظ مدير وحدة الرصف بوضع تصور زمني دقيق للوقوف الفعلي علي المدة المتبقية لتنفيذ المشاريع المستهدفة بقطاع الرصف داخل المحافظة لضمان الانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، كما أمر بتوزيع مساعدات عينية لعمال وحدة الرصف تضمنت مواد غذائية وبطاطين تقديراً لجهودهم المبذولة ودعماً لهم.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين "كوبري الميتين" بحي غرب شبين الكوم، للوقوف علي حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع والتي تضمنت أعمال الرصف والتطوير النهائية وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع مياه جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول، وتركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق ، ووجه المحافظ بسرعة نهو جميع الأعمال في أقرب وقت والتأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة تمهيداً لافتتاحه قريباً.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية رصف الطرق الخطة الاستثمارية

