محافظ المنوفية: مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بحي غرب شبين بـ60 مليون جنيه

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف النهائية بطريق شبين الكوم - طنبدى – البتانون ( جانبية السكة الحديد ) بإجمالي 6كم، باستثمارات تزيد عن 15 مليون جنيه، رافقه خلالها المهندس شعبان شبراوي مدير مديرية الطرق، اللواء هشام عصمت مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة المستهدفة بنطاق حي غرب شبين الكوم للعام المالي الحالي بلغت 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي تستهدف رضاء المواطنين.

وخلال تفقده وجه المحافظ مدير وحدة الرصف بوضع تصور زمني دقيق للوقوف الفعلي علي المدة المتبقية لتنفيذ المشاريع المستهدفة بقطاع الرصف داخل المحافظة لضمان الانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، كما أمر بتوزيع مساعدات عينية لعمال وحدة الرصف تضمنت مواد غذائية وبطاطين تقديراً لجهودهم المبذولة ودعماً لهم.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين "كوبري الميتين" بحي غرب شبين الكوم، للوقوف علي حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع والتي تضمنت أعمال الرصف والتطوير النهائية وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع مياه جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول، وتركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق ، ووجه المحافظ بسرعة نهو جميع الأعمال في أقرب وقت والتأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة تمهيداً لافتتاحه قريباً.