مظاهر جمال المدينة | توجيهات بضرورة تكثيف حملات النظافة بأحياء ومناطق سفاجا

في إطار توجيهات الوزير عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري بكافة مدن المحافظة واصل قسم البيئة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا اليوم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة.

شملت الأعمال استكمال أعمال النظافة بمحيط مبني المصرية ، ومدخل مبني المخابرات ،وسور هيئة الموانئ، بمنطقة الاشغال العسكرية، حيث تم الدفع بالمعدات والعمالة المتاحة بالوحدة المحلية ،لرفع المخلفات والتراكمات " القمامة، المخلفات الصلبة والشجرية ، الاتربة " بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة والإشراف المباشر من اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، الذي شدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة بمختلف المناطق والأحياء بالمدينة، والإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لهم.

كما أكد استمرار حملات النظافة بشكل يومي، لتشمل كافة المناطق والتقسيمات بالمدينة، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة سفاجا.