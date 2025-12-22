قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن فيديو "النقطة".. القارئ الملاح عن قراءته القرآن بباكستان: «دى عاداتهم»
وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة تلقي قنبلة على قرية في جنوب لبنان
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
محافظات

محافظ المنوفية: اتخاذ إجراءات وقرارات فورية لدعم التأمين الصحي

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عيادة التأمين الصحي بقويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بحضور الدكتور محمد فؤاد مدير عام التامين الصحي فرع المنوفية ،  هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا. 

تفقد المحافظ عدد من الأقسام الطبية واستفسر عن آلية العمل وحجم المترددين للوقوف على مدى تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كون القطاع الصحي أحد أهم محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الفورية لدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة لتوسيع نطاق الخدماتم من خلال تخصيص مقرات إضافية ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية الجديدة لتعزيز الخدمة المقدمة واستغلالها كعيادات وصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية والمساهمة في الحد من الزحام والتكدس من أجل التخفيف عن كاهل المرضى وكبار السن.

كما تفقد محافظ المنوفية، مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا، للوقوف على سير العمل ومدى كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة ، وخلال تفقده وجه المحافظ برفع كفاءة وتطوير مركز معلومات شبكات المرافق وتوفير مقر جديد لحين الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمنظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية التامين الصحي

