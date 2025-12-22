محافظ المنوفية: اتخاذ إجراءات وقرارات فورية لدعم التأمين الصحي

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عيادة التأمين الصحي بقويسنا لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بحضور الدكتور محمد فؤاد مدير عام التامين الصحي فرع المنوفية ، هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

تفقد المحافظ عدد من الأقسام الطبية واستفسر عن آلية العمل وحجم المترددين للوقوف على مدى تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كون القطاع الصحي أحد أهم محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الفورية لدعم منظومة التأمين الصحي على مستوى المحافظة لتوسيع نطاق الخدماتم من خلال تخصيص مقرات إضافية ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية الجديدة لتعزيز الخدمة المقدمة واستغلالها كعيادات وصيدليات لزيادة أعداد المنافذ والشبابيك لتسهيل إجراءات صرف الأدوية والمساهمة في الحد من الزحام والتكدس من أجل التخفيف عن كاهل المرضى وكبار السن.

كما تفقد محافظ المنوفية، مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا، للوقوف على سير العمل ومدى كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة ، وخلال تفقده وجه المحافظ برفع كفاءة وتطوير مركز معلومات شبكات المرافق وتوفير مقر جديد لحين الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمنظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.