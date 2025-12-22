المنوفية.. تشغيل الفصل المتنقل بمدرسة قويسنا الرسمية للغات

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، محمد مزروع مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة قويسنا المقام على مساحة 2940م وباستثمارات 14 مليون جنيه ،وتضم مبنى إداري ، مخازن ،شبكة حريق ، مظلات ، اعمال إنارة ، غرف صيانة ، كاميرات مراقبة لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه والجاهزية الكاملة للمعدات والأليات ، ووجه المحافظ بوضع تصوير لإقامة محلات تجارية لتعظيم الموارد الذاتية والاستفادة منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد محافظ المنوفية تجربة تشغيل فصل متنقل بمدرسة قويسنا الرسمية للغات للمساهمة في الحد من الكثافات الطلابية ،حيث اطمأن على جاهزية الفصل المتنقل من حيث التجهيزات التعليمية ووسائل الشرح الحديثة ، كما شاهد المحافظ عروض فنية للطلاب ، وأكد أن الفصول المتنقلة تمثل حلًا عمليًا وسريعًا لمواجهة التحديات التي تواجه بعض المدارس لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب ، موجها القائمين على المنظومة التعليمية بضرورة الاهتمام بالطلاب داخل الفصل المتنقل وتوفير المناخ المناسب لهم، كما أمر بصرف مكافأة مالية للقائمين على العمل بالفصل المتنقل تشجيعا لجهودهم المبذولة ودعما لهم .

وخلال جولته وجه محافظ المنوفية بتخصيص قطعة أرض ( تبرع)علي مساحة 2200 م2 بالطريق الزراعي داخلة كوبرى قويسنا لإقامة مدرسة تجريبي جديدة للحد من الكثافات الطلابية والارتقاء بمستوى التعليم وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.