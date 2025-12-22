قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن فيديو "النقطة".. القارئ الملاح عن قراءته القرآن بباكستان: «دى عاداتهم»
وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة تلقي قنبلة على قرية في جنوب لبنان
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. تشغيل الفصل المتنقل بمدرسة قويسنا الرسمية للغات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على حجم الأعمال المنفذة علي أرض الواقع ونسب الإنجاز لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق،  محمد مزروع مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير  ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة قويسنا المقام على مساحة 2940م وباستثمارات 14 مليون جنيه ،وتضم مبنى إداري ، مخازن ،شبكة حريق ، مظلات ، اعمال إنارة ، غرف صيانة ، كاميرات مراقبة   لضمان تأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه والجاهزية الكاملة للمعدات والأليات  ، ووجه المحافظ بوضع تصوير لإقامة محلات تجارية لتعظيم الموارد الذاتية والاستفادة منها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد محافظ المنوفية تجربة تشغيل فصل متنقل بمدرسة قويسنا الرسمية للغات للمساهمة في الحد من الكثافات الطلابية ،حيث اطمأن على جاهزية الفصل المتنقل من حيث التجهيزات التعليمية ووسائل الشرح الحديثة ، كما شاهد المحافظ عروض فنية للطلاب ، وأكد أن الفصول المتنقلة تمثل حلًا عمليًا وسريعًا لمواجهة التحديات التي تواجه بعض المدارس لتحقيق  الاستفادة القصوى للطلاب ، موجها القائمين على المنظومة التعليمية بضرورة الاهتمام بالطلاب داخل الفصل المتنقل وتوفير المناخ المناسب لهم، كما أمر بصرف مكافأة مالية للقائمين على العمل بالفصل المتنقل تشجيعا لجهودهم المبذولة ودعما لهم .

وخلال جولته وجه محافظ المنوفية بتخصيص قطعة أرض ( تبرع)علي مساحة 2200 م2 بالطريق الزراعي داخلة كوبرى قويسنا لإقامة مدرسة تجريبي جديدة للحد من الكثافات الطلابية والارتقاء بمستوى التعليم وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية قويسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

المتهمين

شقيقها تاجر مخدرات.. القبض على سيدة ادعت إقتحام رجال الشرطة لمسكنها بالإسكندرية

إسعاف

مصرع شخص وإصابة 3 في تصادم موتوسيكلين بأسيوط

متهم

بسبب تأجير شقة.. سائق يقتل زوج شقيقته بالخانكة

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد