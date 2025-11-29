برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء

انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.

ويناقش منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وقمة الرؤساء والاجتماعات ذات الصلة بهم، كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة" وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، والتي يترأسها محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

ويُلقي المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب "كلمة افتتاحية" يستعرض خلالها جهود الدولة المصرية ورؤيتها الطموحة لتعزيز الشراكة الأورومتوسطية في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما سيُلقي محمد أبو العينين رئيس الجمعية كلمة يستعرض خلالها أولويات الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وستشهد الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة كضيوف شرف المنتدى.

وسبق أعمال قمة الرؤساء اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، أمس الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الانسان ولجنة الشئون الإقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية.

كما أعقب اجتماعات اللجان، انعقاد اجتماعي هيئة المكتب والمكتب المُوسع للجمعية برئاسة محمد أبو العينين رئيس الجمعية.

جدير بالذكر، أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حوار الحضارات.