أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي

انطلقت في مقر مجلس النواب المصري أعمال قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.



وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال كلمته، أن استقرار المنطقة يتطلب وقف إطلاق النار في السودان ودعم مسار سياسي شامل يعيد للدولة وحدتها ومؤسساتها، إضافة إلى دعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية وتوحيد مؤسساتها.



وشدد على حق مصر في حماية أمنها المائي ورفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا بشأن سد النهضة، لافتًا إلى ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس بوصفهما ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.



وكشف أن رئاسة مصر للجمعية البرلمانية ستعمل على إنشاء آلية دائمة لتقييم تنفيذ بنود الميثاق الجديد ورفع تقارير سنوية للحكومات لضمان متابعة الالتزامات وتحويلها إلى نموذج إقليمي أكثر عدلاً وتوازناً.



