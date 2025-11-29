أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن انطلاق أعمال الجمعية اليوم ،علامة فارقة وتاريخًا جديدًا في مسيرة التعاون الأورومتوسطي، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على انطلاق عملية برشلونة.

مصر والشراكة الأورومتوسطية

وقال أبو العينين، في كلمته أمام الوفود المشاركة، أن اختيار القاهرة لاستضافة أعمال المنتدى يعكس مكانة مصر المحورية ودورها المستمر في دعم الحوار والتعاون بين ضفتي المتوسط.

وأضاف :"أنتهز الفرصة من القاهرة ومن البرلمان المصري، للتأكيد على أن مصر تسعى دائمًا وبجدية للشراكة الأورومتوسطية الفاعلة، ونعتز بكم جميعًا وبحضوركم أعمال المنتدى."

وأبرز في كلمته حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين الدول الشريكة في البحر المتوسط.

ثانيًا: أكبر تجمع برلماني خلال ثلاثين عامًا

كشف أبو العينين أن أعمال المنتدى هذا العام تُعد أكبر تجمع برلماني في تاريخ الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها قبل ثلاثة عقود، ما يعكس أهمية الملفات المطروحة وتزايد الحاجة إلى الحوار المشترك.

وشهد اليوم السابق للمنتدى اجتماعات تحضيرية للجانه الخمس، وهي:

لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان

لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم

لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية

لجنة الطاقة والبيئة والمياه

لجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية

تجديد في الفكر وتطوير في الرؤى

أشار أبو العينين إلى أن اللجان خرجت بـرؤى جديدة مختلفة عن الممارسات السابقة، تعكس تفكيرًا متقدمًا وميثاقًا أورومتوسطيًا متجددًا.