أسعار الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر في الأسواق وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أجرى برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، رصداً دقيقاً لأحدث تطورات أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث استعرض التغييرات التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر في ظل التقلبات المستمرة التي يمر بها السوق.

أسعار الذهب اليوم

ووفقاً لتقرير البرنامج، سجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة في الأسواق، حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 4778.5 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر 5575 جنيه.

أما جرام الذهب من عيار 24 فقد وصل سعره إلى 6371.5 جنيه، مما يعكس ارتفاعاً في الأسعار مقارنة بالفترات الماضية.

كما استعرض البرنامج أيضاً سعر الجنيه الذهب، الذي سجل 44,600 جنيه، ما يعكس استقراراً نسبياً في سعره، مقارنة بالأسابيع الماضية.

تأتي هذه التذبذبات في أسعار الذهب في وقت حساس تشهد فيه الأسواق العالمية والمحلية العديد من المتغيرات الاقتصادية.