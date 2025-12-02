قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأردن يرد على الانتقادات : حققنا أهداف التأهل.. ولا أريد مواجهة المغرب في مونديال 2026

المغربي جمال السلامي
المغربي جمال السلامي
إسلام مقلد

ردّ المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، على الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية عقب تراجع نتائج النشامى وديًا، رغم الإنجاز التاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن العمل المنهجي الذي يقوده يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التقييم الحقيقي يجب أن يكون بنهاية التجربة وليس خلال الطريق.

بداية المشوار

ويبدأ المنتخب الأردني مشواره في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، غدًا الأربعاء، بمواجهة قوية أمام الإمارات ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال السلامي: "عندما تم التعاقد معي كانت أهداف المرحلة واضحة: التأهل إلى كأس آسيا 2027، وهو ما تحقق، بالإضافة إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2026. لذلك فالانتقاد جزء من اللعبة، لكننا حققنا المطلوب حتى الآن".

الاختلاف في الأراء

وأوضح مدرب النشامى أن الاختلاف في الآراء طبيعي، لكنه يتمسك بخطته منذ اليوم الأول، مضيفًا: "من الأفضل أن يتم تقييمي بعد نهاية التجربة. أما الانتقادات خلال الطريق فلا يجب أن تهز الثقة أو تكسر البرنامج الموضوع للتطوير".

وأشار السلامي إلى أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، مستشهدًا بخسارة المنتخب القطري أمام فلسطين في افتتاح مبارياتهم، بالإضافة إلى خروج منتخبات كبيرة مبكرًا من البطولات الكبرى، معتبرًا أن التفكير الإيجابي والطموح هما الأساس.

المباريات الودية تجريبية

وكرر المدرب المغربي أن المباريات الودية بالنسبة له تجريبية، هدفها اختبار الجوانب الفردية والجماعية قبل الاستحقاقات الرسمية.

قرعة كأس العالم

وعن قرعة كأس العالم المرتقبة، أكد السلامي أنه لا يتمنى أن يقع منتخب الأردن في مجموعة واحدة مع منتخب بلاده المغرب، قائلاً: "أحلم بالتأهل إلى الدور الثاني من المونديال".

وتحدث السلامي عن مواجهة الإمارات في كأس العرب، مشيرًا إلى أن المنتخب المنافس تغيّر كثيرًا منذ آخر لقاء بينهما في تصفيات كأس العالم، وأن المباراة الافتتاحية تبقى دائمًا لها حساباتها الخاصة.

وعبّر السلامي عن سعادته بالمشاركة في كأس العرب في قطر، واصفًا البطولة بمحطة مهمة في طريق الإعداد لكأس العالم، ومؤكدًا أن الجماهير الأردنية تملك طموحات كبيرة، وأن أجواء البطولة تشعل الحماس داخل اللاعبين.

تصريحات يزيد أبو ليلى

من جهته، أكد يزيد أبو ليلى، حارس مرمى المنتخب الأردني، أن الفريق في أتم الجاهزية لخوض البطولة بعد سلسلة من المباريات الودية القوية، مشيدًا بدعم الاتحاد والجهاز الفني.

وقال أبو ليلى: "نشعر في قطر وكأننا في بلدنا الثاني. نطالب جمهورنا بالحضور المكثف في المدرجات، ونعدهم بأن نقدم الأداء الذي يليق بالنشامى".

وأضاف أن هناك انطباعًا خاطئًا لدى البعض بأن اللاعبين في حالة راحة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تدريبات مكثفة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

السلامي منتخب الأردن الأردن المغربي جمال السلامي كأس العالم 2026 كأس العالم بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

57 منتجًا دفاعيًا .. الهيئة العربية للتصنيع تؤكد على تعزيز الشراكات العالمية في EDEX 2025

زيارات رسمية عالمية لأجنحة الهيئة العربية للتصنيع في EDEX 2025.. إعجاب بالمنتجات الجديدة

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

بحضور الوزير | بروتوكول بين التعليم ومصر الخير لتنفيذ عدة مشروعات

وزير الإنتاج الحربي يبحث نقل التكنولوجيا الحديثة مع “تاليس” و“بونجسان”

"تاليس" و"بونجسان".. وزير الإنتاج الحربي يفتح آفاق تعاون جديدة مع فرنسا وكوريا في "EDEX 2025"

بالصور

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد