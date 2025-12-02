مدرب الأردن يرد على الانتقادات : حققنا أهداف التأهل.. ولا أريد مواجهة المغرب في مونديال 2026

ردّ المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، على الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية عقب تراجع نتائج النشامى وديًا، رغم الإنجاز التاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن العمل المنهجي الذي يقوده يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التقييم الحقيقي يجب أن يكون بنهاية التجربة وليس خلال الطريق.

بداية المشوار

ويبدأ المنتخب الأردني مشواره في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، غدًا الأربعاء، بمواجهة قوية أمام الإمارات ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال السلامي: "عندما تم التعاقد معي كانت أهداف المرحلة واضحة: التأهل إلى كأس آسيا 2027، وهو ما تحقق، بالإضافة إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2026. لذلك فالانتقاد جزء من اللعبة، لكننا حققنا المطلوب حتى الآن".

الاختلاف في الأراء

وأوضح مدرب النشامى أن الاختلاف في الآراء طبيعي، لكنه يتمسك بخطته منذ اليوم الأول، مضيفًا: "من الأفضل أن يتم تقييمي بعد نهاية التجربة. أما الانتقادات خلال الطريق فلا يجب أن تهز الثقة أو تكسر البرنامج الموضوع للتطوير".

وأشار السلامي إلى أن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، مستشهدًا بخسارة المنتخب القطري أمام فلسطين في افتتاح مبارياتهم، بالإضافة إلى خروج منتخبات كبيرة مبكرًا من البطولات الكبرى، معتبرًا أن التفكير الإيجابي والطموح هما الأساس.

المباريات الودية تجريبية

وكرر المدرب المغربي أن المباريات الودية بالنسبة له تجريبية، هدفها اختبار الجوانب الفردية والجماعية قبل الاستحقاقات الرسمية.

قرعة كأس العالم

وعن قرعة كأس العالم المرتقبة، أكد السلامي أنه لا يتمنى أن يقع منتخب الأردن في مجموعة واحدة مع منتخب بلاده المغرب، قائلاً: "أحلم بالتأهل إلى الدور الثاني من المونديال".

وتحدث السلامي عن مواجهة الإمارات في كأس العرب، مشيرًا إلى أن المنتخب المنافس تغيّر كثيرًا منذ آخر لقاء بينهما في تصفيات كأس العالم، وأن المباراة الافتتاحية تبقى دائمًا لها حساباتها الخاصة.

وعبّر السلامي عن سعادته بالمشاركة في كأس العرب في قطر، واصفًا البطولة بمحطة مهمة في طريق الإعداد لكأس العالم، ومؤكدًا أن الجماهير الأردنية تملك طموحات كبيرة، وأن أجواء البطولة تشعل الحماس داخل اللاعبين.

تصريحات يزيد أبو ليلى

من جهته، أكد يزيد أبو ليلى، حارس مرمى المنتخب الأردني، أن الفريق في أتم الجاهزية لخوض البطولة بعد سلسلة من المباريات الودية القوية، مشيدًا بدعم الاتحاد والجهاز الفني.

وقال أبو ليلى: "نشعر في قطر وكأننا في بلدنا الثاني. نطالب جمهورنا بالحضور المكثف في المدرجات، ونعدهم بأن نقدم الأداء الذي يليق بالنشامى".

وأضاف أن هناك انطباعًا خاطئًا لدى البعض بأن اللاعبين في حالة راحة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تدريبات مكثفة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.