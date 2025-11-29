قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
4 مندوبين من مصر| موعد ومكان ونظام قرعة مونديال 2026

يسري غازي

يستضيف يوم 5 ديسمبر القادم، مركز جون كينيدي للفنون مراسم قرعة كأس العالم 2026 الذي تستضيف منافساته أمريكا وكندا والمكسيك.

ويشارك 4 مندوبين من مصر فى مراسم قرعة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وهم: المهندي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو مجلس الغدارة مصطفي أبوزهرة والثنائي حسام وابراهيم حسن مدربا منتخب مصر الوطني.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلي نهائيات كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك عقب تصدر مجموعتها بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.
 

نظام كأس العالم 2026
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن نظام بطولة كأس العالم 2026 المزمع إقامتها في ثلاث دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن مشوار بطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك سينقسم إلى طريقين حتى الدور قبل النهائي، وضمانًا لأفضل مستوى من التنافسية.

وأشار الفيفا ، إلى أنه سيتم توزيع المنتخبات الأربعة الأعلى في التصنيف العالمي بـ كأس العالم 2026 على الطريقين، حيث يتواجد المنتخب الأعلى تصنيفًا في طريق والمنتخب الثاني في التصنيف العالمي في الطريق الآخر، وهو ما يضمن "في حالة تصدر مجموعتيهما" ألا يتقابلا قبل المباراة النهائية، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخبين صاحبي التصنيفين الثالث والرابع.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أنه ستبدأ إجراءات قرعة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك يوم 5 ديسمبر القادم، بتوزيع المنتخبات الثلاثة ممثلي الدول المستضيفة، حيث سيكون منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، كندا على رأس المجموعة الثانية والولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة، ثم يتم توزيع بقية منتخبات المستوى الأول على بقية المجموعات.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، على أنه بعد الإنتهاء من توزيع منتخبات المستوى الأول على المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك ، سيتم توزيع منتخبات المستويات الثاني والثالث والرابع تباعًا، حتى اكتمال المجموعات.
 

منتخب مصر في المستوى الثالث
أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره المصري رسميًا بتصنيف المنتخب المصري في قرعة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ونظام القرعة المقرر إقامتها في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء المنتخب المصري بالتصنيف الثالث، بين 48 منتخبًا مشاركًا في نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات النرويج، بنما، الجزائر، إسكتلندا، باراجواي، تونس، كوت ديفوار، أوزباكستان، قطر، السعودية وجنوب أفريقيا.

وضم التصنيف الأول منتخبات كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا وألمانيا.

وأشارت تقارير، إلى أن المباراة الإفتتاحية لـ كأس العالم 2026 ستكون بين منتخب من التصنيف الأول المن البلد المضيف ونظيره بأحد منتخبات التصنيف الثالث.
 

