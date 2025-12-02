قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانويل نوير يفتح ملف المستقبل ويكشف موقفه من العودة لمنتخب ألمانيا قبل مونديال 2026

مانويل نوير
مانويل نوير
إسلام مقلد

في حوار مطوّل مع شبكة "سكاي ألمانيا"، فتح مانويل نوير، أسطورة حراسة المرمى في بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، قلبه للحديث عن مستقبله المهني، حاضره مع النادي البافاري، وإمكانية عودته لصفوف "المانشافت" قبل كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يزال يملك الشغف والطموح، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

يعد نوير، أحد أبرز الحراس في تاريخ كرة القدم الحديثة، استهل حديثه بالثناء على زميله الشاب جوناس أوربيج، الذي يُنظر إليه كخليفة محتمل بين خشبات المرمى، مشيرًا إلى أنّ التجانس بين الحراس الثلاثة داخل الفريق ينعكس إيجابًا على الأداء: "العمل مع مجموعة حراس المرمى لدينا ممتع للغاية. أوربيج لا يواجه أي مشكلة في فكرة أنه قد يخلفني يومًا ما، وهو قادر على ذلك بالفعل. يحصل على دعم كبير مني ومن سفين أولرايتش، وقد أظهر في عدة مباريات أنه يمتلك الشخصية والإمكانات".

خط الدفاع

وانتقل الحارس المخضرم للحديث عن خط الدفاع، مشيدًا بدور الثنائي دايو أوباميكانو وجوناثان تاه، اللذين يراهما ركيزتين حاسمتين في أسلوب لعب بايرن الحالي: "هما ثنائي يعرف تمامًا ما يتطلّبه اللعب في بايرن. ينسجمان بشكل رائع، ويتميزان بقوة دفاعية وقدرة ممتازة على بناء الهجمة. بالنسبة لي، كلاهما قياديّان حقيقيان، ومن الطبيعي جدًا أن نستمر مع أوباميكانو في السنوات المقبلة".

وبخصوص مستقبله الشخصي، بدا نوير متريثًا، رافضًا اتخاذ قرار نهائي قبل أن يستمع إلى جسده: "لا يوجد أي شيء محسوم حتى الآن. أحتاج وقتي. قرار استمراري يتوقف على شعوري البدني وصحتي. عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار، سأعلنه. لكنّي الآن أؤجّل التفكير فيه قليلًا".

العودة لمنتخب ألمانيا

وعند سؤاله عن إمكانية العودة عن قرار انتهاء مسيرته الدولية والمشاركة مع ألمانيا في مونديال 2026، لم يغلق الباب بشكل كامل، لكنه شدد على أهمية تركيزه الحالي مع النادي: "هدفي الآن تقديم أفضل أداء مع بايرن. هذا هو الأمر الحاسم بالنسبة لي. نملك فريقًا قادرًا على تحقيق الكثير، وهذا ما يشغلني في الوقت الحالي".

هداف الفريق هاري كين

ولم يُفوت نوير الفرصة للحديث عن زميله وهداف الفريق، الإنجليزي هاري كين، مؤكدًا أنه من أفضل المهاجمين الذين لعب معهم على الإطلاق: "هاري كين قاتل أمام المرمى. يسدد بكل الطرق، يعرف دائمًا أين يقف الحارس، يتمتع بتوقيت مثالي، ويبرع في الكرات الرأسية. إضافة إلى ذلك، يساند الدفاع ويتراجع للوراء. إنه مهاجم كامل بالمعنى الحرفي للكلمة، ونحن محظوظون بوجوده معنا".

وفي ختام اللقاء، خصّص نوير جزءًا من حديثه للحديث عن ناديه السابق شالكه، الذي يقترب من استعادة موقعه الطبيعي بين كبار البوندزليجا: "سيكون صعودهم أمرًا رائعًا. ربما لم يتوقع الكثيرون هذه البداية القوية مع المدرب الجديد، لكن الفريق بقي على طبيعته وواصل العمل بجد. لديهم الآن كل شيء بين أيديهم، والأهم هو أن يستمروا دون أن يسمحوا للضغوط بأن تفقدهم تركيزهم".

مانويل نوير نوير بايرن ميونخ المنتخب الألماني كأس العالم 2026 كأس العالم كرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

الابراج

ستات هذه الأبراج الأكثر جرأة وشجاعة.. اكتشفها

الماء

لو بتنسى تشرب.. اعرف أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة الجسم في الشتاء

الشفاء الذاتي

هل يمكن للجسم أن يعالج نفسه؟.. معلومات لا تعرفها عن عالم الشفاء الذاتي

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد