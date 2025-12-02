مانويل نوير يفتح ملف المستقبل ويكشف موقفه من العودة لمنتخب ألمانيا قبل مونديال 2026

في حوار مطوّل مع شبكة "سكاي ألمانيا"، فتح مانويل نوير، أسطورة حراسة المرمى في بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، قلبه للحديث عن مستقبله المهني، حاضره مع النادي البافاري، وإمكانية عودته لصفوف "المانشافت" قبل كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يزال يملك الشغف والطموح، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

يعد نوير، أحد أبرز الحراس في تاريخ كرة القدم الحديثة، استهل حديثه بالثناء على زميله الشاب جوناس أوربيج، الذي يُنظر إليه كخليفة محتمل بين خشبات المرمى، مشيرًا إلى أنّ التجانس بين الحراس الثلاثة داخل الفريق ينعكس إيجابًا على الأداء: "العمل مع مجموعة حراس المرمى لدينا ممتع للغاية. أوربيج لا يواجه أي مشكلة في فكرة أنه قد يخلفني يومًا ما، وهو قادر على ذلك بالفعل. يحصل على دعم كبير مني ومن سفين أولرايتش، وقد أظهر في عدة مباريات أنه يمتلك الشخصية والإمكانات".

خط الدفاع

وانتقل الحارس المخضرم للحديث عن خط الدفاع، مشيدًا بدور الثنائي دايو أوباميكانو وجوناثان تاه، اللذين يراهما ركيزتين حاسمتين في أسلوب لعب بايرن الحالي: "هما ثنائي يعرف تمامًا ما يتطلّبه اللعب في بايرن. ينسجمان بشكل رائع، ويتميزان بقوة دفاعية وقدرة ممتازة على بناء الهجمة. بالنسبة لي، كلاهما قياديّان حقيقيان، ومن الطبيعي جدًا أن نستمر مع أوباميكانو في السنوات المقبلة".

وبخصوص مستقبله الشخصي، بدا نوير متريثًا، رافضًا اتخاذ قرار نهائي قبل أن يستمع إلى جسده: "لا يوجد أي شيء محسوم حتى الآن. أحتاج وقتي. قرار استمراري يتوقف على شعوري البدني وصحتي. عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار، سأعلنه. لكنّي الآن أؤجّل التفكير فيه قليلًا".

العودة لمنتخب ألمانيا

وعند سؤاله عن إمكانية العودة عن قرار انتهاء مسيرته الدولية والمشاركة مع ألمانيا في مونديال 2026، لم يغلق الباب بشكل كامل، لكنه شدد على أهمية تركيزه الحالي مع النادي: "هدفي الآن تقديم أفضل أداء مع بايرن. هذا هو الأمر الحاسم بالنسبة لي. نملك فريقًا قادرًا على تحقيق الكثير، وهذا ما يشغلني في الوقت الحالي".

هداف الفريق هاري كين

ولم يُفوت نوير الفرصة للحديث عن زميله وهداف الفريق، الإنجليزي هاري كين، مؤكدًا أنه من أفضل المهاجمين الذين لعب معهم على الإطلاق: "هاري كين قاتل أمام المرمى. يسدد بكل الطرق، يعرف دائمًا أين يقف الحارس، يتمتع بتوقيت مثالي، ويبرع في الكرات الرأسية. إضافة إلى ذلك، يساند الدفاع ويتراجع للوراء. إنه مهاجم كامل بالمعنى الحرفي للكلمة، ونحن محظوظون بوجوده معنا".

وفي ختام اللقاء، خصّص نوير جزءًا من حديثه للحديث عن ناديه السابق شالكه، الذي يقترب من استعادة موقعه الطبيعي بين كبار البوندزليجا: "سيكون صعودهم أمرًا رائعًا. ربما لم يتوقع الكثيرون هذه البداية القوية مع المدرب الجديد، لكن الفريق بقي على طبيعته وواصل العمل بجد. لديهم الآن كل شيء بين أيديهم، والأهم هو أن يستمروا دون أن يسمحوا للضغوط بأن تفقدهم تركيزهم".