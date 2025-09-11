قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا على حافة مجاعة صامتة| 14 مليون متضرر و3.8 مليون طفل بلا غذاء كافٍ
مصطفى بكري: إسرائيل وضعت الإقليم بالكامل في خطر بعد هجومها على الدوحة
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين
مصطفى بكري: استضافة مصر لاجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط رسالة التزام بالدبلوماسية البرلمانية
السيطرة على حريق شب فى مخزن خردة بشبرا الخيمة
النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة
مصطفى بكري يحذر: نتنياهو المجرم سينتقل بعدوانه من بلد لآخر
التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا
نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية وسنحقق أبدية إسرائيل
وزير الأوقاف يستقبل نجل الشهيد خالد عبد العال
ميتروبوليتانو بإسبانيا يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
لأول مرة على الإطلاق.. مؤشر البورصة الأمريكية يقترب من الإغلاق فوق حاجز 46 ألف نقطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل نوير يثير الجدل حول إمكانية عودته لمنتخب ألمانيا

نوير
نوير
حمزة شعيب

أوضح توماس كروث، وكيل أعمال الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، حقيقة ما يتردد حول إمكانية عودته لتمثيل منتخب ألمانيا مجددًا، رغم إعلانه الاعتزال الدولي عقب مشاركة المانشافت في بطولة يورو 2024.

وفي تصريحات لصحيفة "الموندو ديبورتيفو"، أكد كروث أن نوير، البالغ من العمر 39 عامًا، يعيش فترة مميزة من مسيرته، مضيفًا:"مانويل في قمة مستواه ويقدم أداءً رائعًا، وإذا رأى المدرب يوليان ناجيلسمان مشكلة في هذا المركز وطلب منه العودة، فلن يرفض الأمر".

وأشار الوكيل إلى أن أي إجابة قاطعة حاليًا قد تفتح بابًا للجدل، لكنه لم يستبعد إمكانية عودة نوير إلى صفوف المانشافت.

 

أجرت صحيفة "بيلد" الألمانية استطلاعًا حول الحارس الأنسب لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، وجاءت نتائجه على النحو التالي:

مانويل نوير: 49% من الأصوات

مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة): 20%

بقية الأصوات توزعت بين حراس آخرين.

 

من جانبه، اعتبر أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس أن مسألة عودة نوير تتوقف على مستوى الحراس الحاليين وثقة ناجيلسمان، مضيفًا:“إذا ساورتني أي شكوك بشأن الحراس الحاليين، فعليّ على الأقل التواصل مع نوير".

وكيل نوير منتخب ألمانيا بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

وزير المالية

صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

احترس.. هذه العشبة تسبب أضرارا كارثية

شاي الزعتر
شاي الزعتر
شاي الزعتر

مراهق يصاب بسكتة دماغية بسبب استخدام الهاتف لساعات طويلة.. تحذير طبي

مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول
مراهق صيني يصاب بسكتة دماغية حادة بسبب استخدام هاتفه المحمول

بيفيد وبيضر .. اعرف فوائد الكركم والآثار الجانبية الضارة

الكركم
الكركم
الكركم

الإفطار سر التفوق الدراسي.. خبيرة تغذية تكشف مكونات الوجبة المثالية للأطفال

فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي
فوائد تناول الأطفال لفطور صحي

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد