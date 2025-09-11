وكيل نوير يثير الجدل حول إمكانية عودته لمنتخب ألمانيا

أوضح توماس كروث، وكيل أعمال الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، حقيقة ما يتردد حول إمكانية عودته لتمثيل منتخب ألمانيا مجددًا، رغم إعلانه الاعتزال الدولي عقب مشاركة المانشافت في بطولة يورو 2024.

وفي تصريحات لصحيفة "الموندو ديبورتيفو"، أكد كروث أن نوير، البالغ من العمر 39 عامًا، يعيش فترة مميزة من مسيرته، مضيفًا:"مانويل في قمة مستواه ويقدم أداءً رائعًا، وإذا رأى المدرب يوليان ناجيلسمان مشكلة في هذا المركز وطلب منه العودة، فلن يرفض الأمر".

وأشار الوكيل إلى أن أي إجابة قاطعة حاليًا قد تفتح بابًا للجدل، لكنه لم يستبعد إمكانية عودة نوير إلى صفوف المانشافت.

أجرت صحيفة "بيلد" الألمانية استطلاعًا حول الحارس الأنسب لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، وجاءت نتائجه على النحو التالي:

مانويل نوير: 49% من الأصوات

مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة): 20%

بقية الأصوات توزعت بين حراس آخرين.

من جانبه، اعتبر أسطورة الكرة الألمانية لوثار ماتيوس أن مسألة عودة نوير تتوقف على مستوى الحراس الحاليين وثقة ناجيلسمان، مضيفًا:“إذا ساورتني أي شكوك بشأن الحراس الحاليين، فعليّ على الأقل التواصل مع نوير".