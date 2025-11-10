قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب ألمانيا: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل لكأس العالم

ألمانيا
ألمانيا
القسم الرياضي

قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إنه لا يوجد وقت لتجربة أي شيء فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وإنه يريد فقط الفوز في المباراتين المقبلتين ليقود الفريق للتأهل إلى بطولة العام المقبل في أمريكا.

وسيضمن منتخب ألمانيا، الذي يحل ضيفا على لوكسمبورج يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف سلوفاكيا في 17 نوفمبر الجاري، صدارة المجموعة الأولى والتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في حال فوزه في المباراتين.

وقال ناجلسمان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "نريد تحقيق توازن جيد في التشكيلة، ونرغب في تغطية كل مركز بلاعبين اثنين، والأهم هو النجاح في المباراتين والحصول على الست نقاط والتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف: "لا نعتمد على نتائج الآخرين بل على أداء فريقنا فقط، وهذه نقطة انطلاق جيدة لكن علينا تحقيق النجاح".

وأثار ناجلسمان بعض الدهشة بعد استبعاده أنجيلو شتيلر لاعب وسط شتوتجارت، لكنه أوضح أن فرصة انضمام اللاعب، والذي خاض خمس مباريات دولية، إلى تشكيلة كأس العالم العام المقبل لا تزال قائمة.

وأكمل: "تحدثت مع أنجيلو، وتطوره يسير في الاتجاه الصحيح، لكن في مركز لاعب الوسط المدافع أرى أن فيلكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش أفضل منه بفارق طفيف حاليا، ويحتاج أنجيلو إلى مواصلة تألقه، وسيتم اختيار تشكيلة جديدة في مارس المقبل، ولم نغلق الباب بعد".

وتتصدر ألمانيا مجموعتها بتسع نقاط متقدمة بفارق الأهداف على سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، ويحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث بست نقاط فيما تتذيل لوكسمبورج الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق في مارس 2026.

وردا على سؤال حول الخسارة المفاجئة 2-0 أمام سلوفاكيا في سبتمبر الماضي، قال ناجلسمان: "ليس لدينا رفاهية أي تعثر آخر، وتطورنا كما قلت، والظروف أصبحت أفضل، لكن لا يزال علينا إكمال المهمة".

ناجلسمان ألمانيا تصفيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة 11

منتبخ الطائرة

منتخب الطائرة يرفع درجة الاستعداد لبطولة التحدي بالأردن

إسماعيل الليثي

راح لـ ضاضا.. أول تعليق من شيماء إسماعيل بعد وفاة زوجها

بالصور

تسريب صور سيارة بنتلي السيدان الجديدة.. كسرت كل القواعد

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد