مدرب منتخب ألمانيا: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل لكأس العالم

قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إنه لا يوجد وقت لتجربة أي شيء فيما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وإنه يريد فقط الفوز في المباراتين المقبلتين ليقود الفريق للتأهل إلى بطولة العام المقبل في أمريكا.

وسيضمن منتخب ألمانيا، الذي يحل ضيفا على لوكسمبورج يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف سلوفاكيا في 17 نوفمبر الجاري، صدارة المجموعة الأولى والتأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم في حال فوزه في المباراتين.

وقال ناجلسمان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين: "نريد تحقيق توازن جيد في التشكيلة، ونرغب في تغطية كل مركز بلاعبين اثنين، والأهم هو النجاح في المباراتين والحصول على الست نقاط والتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف: "لا نعتمد على نتائج الآخرين بل على أداء فريقنا فقط، وهذه نقطة انطلاق جيدة لكن علينا تحقيق النجاح".

وأثار ناجلسمان بعض الدهشة بعد استبعاده أنجيلو شتيلر لاعب وسط شتوتجارت، لكنه أوضح أن فرصة انضمام اللاعب، والذي خاض خمس مباريات دولية، إلى تشكيلة كأس العالم العام المقبل لا تزال قائمة.

وأكمل: "تحدثت مع أنجيلو، وتطوره يسير في الاتجاه الصحيح، لكن في مركز لاعب الوسط المدافع أرى أن فيلكس نميشا وألكسندر بافلوفيتش أفضل منه بفارق طفيف حاليا، ويحتاج أنجيلو إلى مواصلة تألقه، وسيتم اختيار تشكيلة جديدة في مارس المقبل، ولم نغلق الباب بعد".

وتتصدر ألمانيا مجموعتها بتسع نقاط متقدمة بفارق الأهداف على سلوفاكيا صاحبة المركز الثاني، ويحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث بست نقاط فيما تتذيل لوكسمبورج الترتيب بدون نقاط.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق في مارس 2026.

وردا على سؤال حول الخسارة المفاجئة 2-0 أمام سلوفاكيا في سبتمبر الماضي، قال ناجلسمان: "ليس لدينا رفاهية أي تعثر آخر، وتطورنا كما قلت، والظروف أصبحت أفضل، لكن لا يزال علينا إكمال المهمة".