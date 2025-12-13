المصريون يهيمنون على تعاملات البورصة .. والمؤشرات تسجل مكاسب أسبوعية قوية

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي هيمنة المستثمرين المصريين على غالبية التعاملات، وسط تسجيل المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع ملحوظ، وذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

أولًا: توزيع التعاملات حسب فئات المستثمرين خلال الأسبوع

استحوذ المصريون على 90.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة (بعد استبعاد الصفقات).

استحوذ الأجانب على 4.1% من التعاملات، وسجّلوا صافي بيع بقيمة 209.2 مليون جنيه.

استحوذ العرب على 5.4%، وسجّلوا صافي بيع بقيمة 183.3 مليون جنيه.

ثانيًا: تعاملات المستثمرين منذ بداية العام

المصريون: 89.2% من قيمة التداول منذ بداية العام.

الأجانب: 5.5% من إجمالي قيمة التداول.

العرب: 5.3%.

صافي تعاملات الأجانب: بيع بقيمة 8.56 مليار جنيه منذ بداية العام.

صافي تعاملات العرب: بيع بنحو 7.091 مليار جنيه.

ثالثًا: أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

إيجي إكس 30: +1.29% عند 42033.78 نقطة.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: +3.82% عند 12940.91 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: +3.37% عند 17144.41 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: +1.57% عند 51544.71 نقطة.

مؤشر تميز: +4.7% عند 20164.57 نقطة.

رابعًا: تطور رأس المال السوقي

نمو رأس المال السوقي بنحو 45 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.963 تريليون جنيه (+1.5%).

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي:

من 1.588 تريليون إلى 1.611 تريليون جنيه (+1.5%).

رأس المال لمؤشر EGX70 وEGX100:

من 703.2 مليار إلى 712.4 مليار جنيه (+1.3%).