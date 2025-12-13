قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
ما سر قل أعوذ برب الفلق؟.. علي جمعة: تحصنك من 8 شرور مهلكة
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني
الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات
جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي
موعد مباراة بيراميدز وفلامينجو البرازيلي فى كأس التحدي بقطر
فصل الكهرباء عن عدة مناطق وقرى في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
بعد وفاة 10صغار.. تحذير شديد اللهجة من FDA الأمريكية عن لقاحات كورونا
عبدالخالق: البدلاء والناشئين مكسب الزمالك من مباراة كهرباء الإسماعيلية
المصريون يهيمنون على تعاملات البورصة .. والمؤشرات تسجل مكاسب أسبوعية قوية

البورصة المصرية
محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي هيمنة المستثمرين المصريين على غالبية التعاملات، وسط تسجيل المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع ملحوظ، وذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

أولًا: توزيع التعاملات حسب فئات المستثمرين خلال الأسبوع

استحوذ المصريون على 90.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة (بعد استبعاد الصفقات).

استحوذ الأجانب على 4.1% من التعاملات، وسجّلوا صافي بيع بقيمة 209.2 مليون جنيه.

استحوذ العرب على 5.4%، وسجّلوا صافي بيع بقيمة 183.3 مليون جنيه.

ثانيًا: تعاملات المستثمرين منذ بداية العام

المصريون: 89.2% من قيمة التداول منذ بداية العام.

الأجانب: 5.5% من إجمالي قيمة التداول.

العرب: 5.3%.

صافي تعاملات الأجانب: بيع بقيمة 8.56 مليار جنيه منذ بداية العام.

صافي تعاملات العرب: بيع بنحو 7.091 مليار جنيه.

ثالثًا: أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

إيجي إكس 30: +1.29% عند 42033.78 نقطة.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: +3.82% عند 12940.91 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: +3.37% عند 17144.41 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: +1.57% عند 51544.71 نقطة.

مؤشر تميز: +4.7% عند 20164.57 نقطة.

رابعًا: تطور رأس المال السوقي

نمو رأس المال السوقي بنحو 45 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليصل إلى 2.963 تريليون جنيه (+1.5%).

رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي:

من 1.588 تريليون إلى 1.611 تريليون جنيه (+1.5%).

رأس المال لمؤشر EGX70 وEGX100:

من 703.2 مليار إلى 712.4 مليار جنيه (+1.3%).

