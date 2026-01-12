موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.. كلاسيكو مشتعل

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية والسعودية على وجه الخصوص إلى مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي، في مواجهة تُعد من أقوى وأهم مباريات الموسم، نظرًا لما تحمله من إثارة تاريخية وتنافس دائم بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، والتي تُقام على ملعب «المملكة أرينا».

أهمية مباراة الهلال والنصر

يدخل الهلال اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية، والسعي لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه في جدول الترتيب، مستفيدًا من الاستقرار الفني والانسجام الكبير بين عناصره. في المقابل، يسعى النصر لتحقيق الفوز من أجل استعادة ثقة جماهيره، خاصة بعد تعرضه لسلسلة من النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، والتي أثرت على حظوظه في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تُقام مباراة الهلال والنصر اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، وتنطلق صافرة البداية في توقيتات مختلفة حسب الدول العربية، وجاءت كالتالي:

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المغرب

وتُعد هذه التوقيتات مناسبة لمتابعة جماهيرية ضخمة داخل وخارج المملكة، نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تمتلك شبكة «ثمانية» حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أعلنت نقل مباراة الهلال والنصر مباشرة عبر قناة ثمانية HD 1، مع تقديم تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء، تضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي.

كلاسيكو لا يقبل القسمة على اثنين

يبقى كلاسيكو الهلال والنصر مواجهة خاصة لا تعترف بالحسابات المسبقة، إذ دائمًا ما تشهد ندية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة، وهو ما يجعل الجماهير على موعد مع سهرة كروية استثنائية مليئة بالحماس والتشويق.



