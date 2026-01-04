الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مستحقًا على حساب ضمك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ضمك في الجولة الـ 13، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح الهلال السعودي التهديف في الدقيقة 35، عن طريق داروين نونيز، ثم أضاف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة يقفز الهلال السعودي إلى صدارة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة ، وتجمد ضمك في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.

وخاض الهلال، المباراة، بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حسان تمبكتي – ثيو هيرنانديز – حمد اليامي – متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا – ماركوس ليوناردو – نونيز

وخاض ضمك، المباراة، بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيومين سيلفا

خط الدفاع: جمال حركس – عبدالقادر بدران – عبدالرحمن عبيد – سنوسي هوساوي

خط الوسط: فالنتين فادا – رياض شراحيلي – مورلاي سيلا

خط الهجوم: عبدالله القحطاني – ضاري العنزي – هزاع الغامدي