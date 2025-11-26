الغرف التجارية: حجم التبادل التجاري يقترب من المليار دولار مع الجزائر

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هناك إرادة شعبية لمصر لعمل شراكة مع الجزائر، وأنه رغبة للقطاع المصري الخاص، من أجل عمل تنمية مشتركة.

وأضاف خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أننا القطاع الخاص المصري والجزائري يحظى بدعم حكومي للعمل في الكثير من المجالات.

وأوضح أن العمل يكون على العمل والتدريب من أجل التصدير لدول الجوار، وأن يكون هناك استثمارات جديدة مشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري يقترب من المليار دولار، وأن هذا يعتبر نقطة صغيرة، وأن هناك سعي لزيادة التبادل، وأن يكون هناك زيادة لعدد الشركات التي تعمل في مصر.