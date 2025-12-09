غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق اليوم، الثلاثاء، جمهورها عبر حسابها الرسمى، بلوك مختلف وجريء.

وظهرت غادة عبد الرزاق بلوك جريء ومختلف تجمع فيه بين الجرأة والأناقة على غلاف مجلة iconiqo.

وابتعدت غادة عبد الرازق عن إطلالاتها السابقة في الصور التي انتشرت بسرعة، أظهرت ثقتها الكبيرة وشخصيتها القوية، ما جعلها محور حديث الجمهور.



وارتدت غادة عبد الرزاق فستانا بستايل غريب جمع بين الأسود والفضي، شفاف من منطقة البطن، واعتمدت على وضع المكياج الجريء باللون الأزرق فى العينين وأحمر شفاه باللون الغامق.

وتعد الفنانة غادة عبد الرزاق من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت، ودائما تكشف عن جمالها.