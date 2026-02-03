قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كراسي متحركة لكبار السن ودعم نفسي للأطفال.. جهود مصرية لتقديم العون للمصابين الفلسطينيين| تفاصيل
إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
توك شو

رويترز.. الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات في بحر العرب

حاملة طائرات امريكية
هاني حسين

أفادت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن الجيش أسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، يعتزم عقد مباحثات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، لبحث تطورات الملف الإيراني.

وأوضح المسؤولان بحسب شبكة “سي إن إن” أن المناقشات ستشهد مشاركة رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيع، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الفريق أول إيال زامير، في إطار تنسيق المواقف بين الجانبين بشأن التعامل مع طهران.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، ستطالب إسرائيل الولايات المتحدة بضمان أن يتضمن أي اتفاق محتمل مع إيران تخلي طهران الكامل عن اليورانيوم المخصب، ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم، إلى جانب فرض قيود صارمة على برنامجها للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها للجماعات المسلحة الحليفة لها في المنطقة.

أمريكا ايران اخبار التوك شو حاملة طائرات مسيرة إيرانية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

وزير الثقافة

وزير الثقافة بحث مع ممثلة اليونيسف إقامة أول معرض كتاب للطفل

المداح

طرح بوسترات الجزء الأخير من مسلسل المداح

ياسر الطوبجي

تطورات الحالة الصحية لـ ياسر الطوبجي بعد خضوعه لعملية جراحية

بالصور

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

