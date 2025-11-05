قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
فن وثقافة

فرح الزاهد تكشف كواليس بكاء أم فى مسلسل «لينك».. خاص

فرح الزاهد
فرح الزاهد
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن أهم المشاهد الصعبة التى واجهتها أثناء تصوير دورها فى مسلسل “لينك”، الذى يعرض حاليا وتتعاون فيه مع الفنانين رانيا يوسف وسيد رجب. 

وقالت فرح الزاهد، فى تصريح خاص لصدى البلد: “هناك عدد من المشاهد الصعبة التى تعتمد على الإحساس والمشاعر، والتى تسببت فى بكاء “سعاد”، وكانت هناك كثير من المشاهد الصعبة التى تحتوى على بكاء وتحمل بعض الضغوط فى الشخصية”. 

وأوضحت: “ولكن أحد المشاهد تسبب فى بكاء أم الطفل الذى يقدم دور ابنى فى العمل وهو ما أعجبني، حيث يؤكد أن أدائى كأم يشعر به المشاهد”. 

أداء فرح الزاهد 

واعتبر الجمهور أن أداء فرح في "لينك" يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، مشيرين إلى أن مشاهدها كانت من الأكثر تأثيرًا وصدقًا في العمل، وأنها نجحت في خطف الأنظار بتفاصيلها الدقيقة وتعبيراتها الصادقة.

وتمكنت فرح الزاهد من أن تكون عنصرا أساسيا في نجاح المسلسل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مشاهدها، مؤكدين أنها تفوقت في كل ظهور لها، وأن شخصية "سعاد" تعد من أفضل وأقوى أدوارها الدرامية حتى الآن.

مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

«لينك» من أبرز الأعمال الدرامية فى موسم الـ«Off Season»، خاصة أنه يقدم معالجة درامية عصرية لقضية النصب الإلكترونى، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الإنسانية والأسرية، من خلال حبكة مشوقة، تمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة الإنسانية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

