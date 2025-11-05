قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
فن وثقافة

مسلسل لينك الحلقة 18.. خطة بكر لاستعادة حقوق ابنته بعد زواج زوجها عليها

مسلسل لينك
مسلسل لينك
أحمد إبراهيم

تطورت الأحداث خلال الحلقة الـ 18 من مسلسل لينك حيث بدأ باصطحاب بكر (سيد رجب) ابنته سعاد (فرح الزاهد) إلى منزله، حيث فوجئا مع إياد (محمود ياسين جونيور) وزياد (سليم الترك) بخبر زواج زوج سعاد، خالد (كريم العمري)، من امرأة أخرى وانتظاره لمولود جديد. هذا التطور المفاجئ دفع بكر إلى التفكير في خطة لاسترداد حقوق ابنته من زوجها.

وشهدت الحلقة تحقيق يعيش إياد نجاحاً مهنياً بعد أن تمكن من تحقيق إنجاز كبير في الشركة التي يعمل بها، مما أهّله لتولي منصب مدير بقرار من رئيس مجلس الإدارة. في الوقت الذى يعاني زياد من أزمة في الجامعة بعد تورطه في تكسير سيارة المعيد والمشاركة في تسريب الامتحانات، وذلك قد يقوده إلى الفصل من الكلية، حيث تم الإيقاع به بخطة من زميله شادي، الذي تظاهر بمساعدته بينما كان يسعى للانتقام منه.

أما سعاد فتعيش حالة من الانهيار النفسي بعد صدمة زواج زوجها خالد عليها، فتتوجه إلى أسما (رانيا يوسف) لتشكو لها ألمها وقهرها وتشكى لها همومها، لتقدم مشهداً مؤثراً يغلب عليه البكاء والانكسار. وتنجح أسما في احتوائها من خلال حديث صادق عن تجربتها الشخصية المشابهة لما تمر به سعاد، مما يخفف عنها بعض الألم.

تختتم الحلقة بمشهد مواجهة حادة، حين يعود خالد (كريم العمرى) إلى منزله ليجد سعاد وعائلتها وأصدقاء والدها في انتظاره، ويسلمونه دعوى طلاق ويطردونه من الشقة،  إلا أن خالد يرفض تطليقها، مهددًا إياها بأن تلجأ للمحكمة إن أرادت الانفصال، مؤكدًا أن التهديدات لن تجدي معه.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2 صباحاً والثانية في الساعة 9:30 صباحاً، كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد حلقاته في الساعة 7 صباحاً و4:30 عصراً، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

مسلسل لينك رانيا يوسف سيد رجب فرح الزاهد محمود ياسين جونيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

صورة الملف

توك شو| الرئيس القرغيزي: زيارتي لمصر خطوة تاريخية مهمة.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار واللحوم

الاحتلال

الاحتلال يواصل اقتحام المدن الفلسطينية ويستهدف الأسرى المحررين

أرشيفية

ترامب: الديمقراطيون تسببوا بأطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

