الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
فن وثقافة

نجوى فؤاد: لسه تعبانة.. وهذا السبب وراء عدم إجرائي عملية جراحية| خاص

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
أحمد البهى

كشفت الفنانة القديرة نجوى  فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية، وسبب عدم إجرائها العملية الجراحية حتى الآن.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “لسه تعبانة، على الرغم من التحسن في حالتي الصحية، ولكن ما زلت أشعر بالتعب”. 

وأضافت: “حتى الآن لم يتحدد موعد لخضوعي للعملية الجراحية، بسبب وجود التهاب في العظام”. 

يذكر أن وفدا مشتركا من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، زاروا الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.

وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كل من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسئولة عن الملف الطبي للفنانين.

وعبّرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة الإنسانية"، وقالت: "أنا سعيدة جدًا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدّرة اللي قدمناه للفن".

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

للمرافعة.. تأجيل محاكمة نقاشين متهمين بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته وسرقة مصوغاتهما لجلسة 1يناير

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

المستشار سامح عبد الوهاب

الانتخابات ديسمبر المقبل.. المستشار سامح عبدالوهاب يترشح لرئاسة نادي قضاة مصر

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

