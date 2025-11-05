نجوى فؤاد: لسه تعبانة.. وهذا السبب وراء عدم إجرائي عملية جراحية| خاص

كشفت الفنانة القديرة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية، وسبب عدم إجرائها العملية الجراحية حتى الآن.

وقالت الفنانة نجوى فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “لسه تعبانة، على الرغم من التحسن في حالتي الصحية، ولكن ما زلت أشعر بالتعب”.

وأضافت: “حتى الآن لم يتحدد موعد لخضوعي للعملية الجراحية، بسبب وجود التهاب في العظام”.

يذكر أن وفدا مشتركا من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، زاروا الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.

وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كل من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسئولة عن الملف الطبي للفنانين.

وعبّرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة الإنسانية"، وقالت: "أنا سعيدة جدًا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدّرة اللي قدمناه للفن".