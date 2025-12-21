قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي العام بأسوان.. تعرف عليهم

محمد عبد الفتاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثانى الثانوى العام ( عام – لغات – خاص – رياضى – خدمات – منازل ) المقرر لها السبت 10 يناير ، وتستمر حتى الخميس 15 يناير 2025.

ويتضمن جدول إمتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بقيام الطلاب يوم السبت بأداء امتحان مادة اللغة العربية ، ويبدأ الامتحان للصف الأول الثانوى من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً ، والصف الثانى الثانوى يبدأ أداء الإمتحان فى تمام الساعة الـ 12.30 ظهراً ويستمر حتي الساعة الـ 3.30 عصراً.

ويتضمن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى العام ( عام – لغات – خاص – رياضى – خدمات ) أداء مادة التربية الدينية يوم 1 يناير ، والأثنين 5 يناير مادة البرمجة والذكاء الإصطناعى .

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوى أداء إمتحانات مادة اللغة العربية يوم 10 يناير ، ومادة الفلسفة والمنطق والتربية العسكرية ( نظرى ) يوم 11 يناير ، والأثنين يوم 12 يناير لأداء إمتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى ، والبرمجة والذكاء الإصطناعى .

كما يواصل طلاب الصف الأول الثانوى إمتحاناتهم بأداء مادة العلوم المتكاملة والتربية العسكرية ( عملى ) يوم 13 يناير ، فضلاً عن أداء إمتحانات مادة الرياضيات يوم 14 يناير ، ومادتى التاريخ واللغة الأجنبية الثانية يوم 15 يناير . 

فيما يقوم طلاب الصف الثانى الثانوى بأداء امتحان مواد الكيماء والجغرافيا والتربية العسكرية ( عملى ) يوم الأحد 11 يناير ، وفى يوم الأثنين 12 يناير يتم أداء إمتحانات مواد الفيزياء وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية .

ويستكمل طلاب الشهادة الإعدادية إمتحاناتهم يوم الثلاثاء 13 يناير بأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة ، والرياضيات العامة ، والتربية العسكرية ( نظرى ) .

ويتضمن جدول يوم الأربعاء 14 يناير تأدية الطلاب الامتحانات فى مادة اللغة الانجليزية ، فيما يتم أداء إمتحان مادة التاريخ ، وأيضاً مادة تطبيقات الرياضيات خلال يوم الخميس الموافق : 15 يناير .

ويسبق ذلك قيام طلاب الصف الثانى الثانوى بأداء إمتحانات مادتى التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان يوم 1 يناير .

