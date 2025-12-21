جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي العام بأسوان.. تعرف عليهم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثانى الثانوى العام ( عام – لغات – خاص – رياضى – خدمات – منازل ) المقرر لها السبت 10 يناير ، وتستمر حتى الخميس 15 يناير 2025.

ويتضمن جدول إمتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بقيام الطلاب يوم السبت بأداء امتحان مادة اللغة العربية ، ويبدأ الامتحان للصف الأول الثانوى من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً ، والصف الثانى الثانوى يبدأ أداء الإمتحان فى تمام الساعة الـ 12.30 ظهراً ويستمر حتي الساعة الـ 3.30 عصراً.

ويتضمن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوى العام ( عام – لغات – خاص – رياضى – خدمات ) أداء مادة التربية الدينية يوم 1 يناير ، والأثنين 5 يناير مادة البرمجة والذكاء الإصطناعى .

ويستكمل طلاب الصف الأول الثانوى أداء إمتحانات مادة اللغة العربية يوم 10 يناير ، ومادة الفلسفة والمنطق والتربية العسكرية ( نظرى ) يوم 11 يناير ، والأثنين يوم 12 يناير لأداء إمتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى ، والبرمجة والذكاء الإصطناعى .

جداول إمتحانات

كما يواصل طلاب الصف الأول الثانوى إمتحاناتهم بأداء مادة العلوم المتكاملة والتربية العسكرية ( عملى ) يوم 13 يناير ، فضلاً عن أداء إمتحانات مادة الرياضيات يوم 14 يناير ، ومادتى التاريخ واللغة الأجنبية الثانية يوم 15 يناير .

فيما يقوم طلاب الصف الثانى الثانوى بأداء امتحان مواد الكيماء والجغرافيا والتربية العسكرية ( عملى ) يوم الأحد 11 يناير ، وفى يوم الأثنين 12 يناير يتم أداء إمتحانات مواد الفيزياء وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية .

ويستكمل طلاب الشهادة الإعدادية إمتحاناتهم يوم الثلاثاء 13 يناير بأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة ، والرياضيات العامة ، والتربية العسكرية ( نظرى ) .

ويتضمن جدول يوم الأربعاء 14 يناير تأدية الطلاب الامتحانات فى مادة اللغة الانجليزية ، فيما يتم أداء إمتحان مادة التاريخ ، وأيضاً مادة تطبيقات الرياضيات خلال يوم الخميس الموافق : 15 يناير .

ويسبق ذلك قيام طلاب الصف الثانى الثانوى بأداء إمتحانات مادتى التربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان يوم 1 يناير .