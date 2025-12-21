ملتقى الشباب الثقافي بالوادي الجديد: الفن والإبداع يلتقيان لتعزيز الانتماء والهوية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتورة إيمان نجم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية، وابتسام عبد المريد، مدير عام الثقافة بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بالوفد الذي يزور المحافظة لافتتاح الملتقى الثقافي للشباب بالوادي الجديد تحت شعار «واحات الفن والإبداع»، والذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الحالي، بمشاركة المركز الثقافي الهندي وبيت الشعر بالأقصر، وعدد من المبدعين بالمحافظة.

وأكد أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الثقافات والحضارات المختلفة، وتعميق روابط الانتماء والهوية.

ويُشار إلى أنه من المقرّر أن تشمل الفعاليات أمسيات فنية وشعرية، ومعارض للفنون التشكيلية والحرفية والتراثية، وتكريمًا للمبدعين من أبناء المحافظة.