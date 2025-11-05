قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرس جديد يرن.. إبراهيم فايق يثير الجدل قبل السوبر: تيك تاك
استدرجاه للرذيلة والمخدرات.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي لقتلهما صاحب جراج تكاتك بأسيوط
المتحف المصري الكبير أعظم نافذة حضارية.. ندوة بـ صيدلة الوادي الجديد
عالم بالأوقاف: احترام الكبير مش زمن فات.. دي عبادة وأصل من أصول الدين |فيديو
خالد الجندي: الله يرصد ما في القلوب قبل الألسنة
رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تجري إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي عابر للقارات

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت قيادة الجناح الفضائي الثلاثين في قاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا أن القوات الجوية الأمريكية أجرت، اليوم الأربعاء، تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Minuteman III من دون ذخيرة.

 وأوضحت قاعدة فاندنبرغ على موقعها الإلكتروني أن الاختبار ينسجم مع جداول الصيانة والاختبارات الدورية الرامية إلى التحقق من جاهزية ودقة منظومة الصواريخ هذه.

ويذكر أن صواريخ Minuteman III متدرجة الخدمة في القوات الأمريكية لأكثر من نصف قرن، ويقدر عددها بحوالي 400 صاروخ، ويبلغ مداها أكثر من 6,000 ميل، كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية، وفق بيانات مشروع Nuclear Information Project التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين.

هذا وكان تقرير لمجلة “نيوزويك” أشار مؤخراً إلى أن واشنطن تستعد لإجراء أول اختبار إطلاق من هذا النوع منذ توجيهات صدرت عن إدارة ترامب للأجهزة العسكرية لبدء اختبارات دائرية للأسلحة النووية؛ فيما أوضح وزير الطاقة كريس رايت لاحقاً أن هذه الإجراءات لا تشمل تفجيرات نووية، بل تختبر مكونات الأنظمة الأخرى للتأكد من عملها بشكل سليم.

قاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا القوات الجوية الأمريكية صاروخ باليستي عابر للقارات اتحاد العلماء الأمريكيين إدارة ترامب أسلحة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

الأهلي وسيراميكا

السوبر المصري .. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي

ترشيحاتنا

مسلسل الكينج

رمضان 2026.. محمد صلاح العزب يعلن بدء تصوير "الكينج" بطولة محمد عادل إمام

جوري بكر

جوري بكر تكشف عن تعرضها لإصابة واحتياجها لـ4 غرز: “الحمد لله عدت على خير”

مراد مكرم

مراد مكرم يطالب باستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية لمعبد دندرة

بالصور

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها
بلوك ملفت ..مى عمر تثير الجدل حول إطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد