الولايات المتحدة تجري إطلاقا تجريبيا لصاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت قيادة الجناح الفضائي الثلاثين في قاعدة فاندنبرغ الجوية بكاليفورنيا أن القوات الجوية الأمريكية أجرت، اليوم الأربعاء، تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Minuteman III من دون ذخيرة.

وأوضحت قاعدة فاندنبرغ على موقعها الإلكتروني أن الاختبار ينسجم مع جداول الصيانة والاختبارات الدورية الرامية إلى التحقق من جاهزية ودقة منظومة الصواريخ هذه.

ويذكر أن صواريخ Minuteman III متدرجة الخدمة في القوات الأمريكية لأكثر من نصف قرن، ويقدر عددها بحوالي 400 صاروخ، ويبلغ مداها أكثر من 6,000 ميل، كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية، وفق بيانات مشروع Nuclear Information Project التابع لاتحاد العلماء الأمريكيين.

هذا وكان تقرير لمجلة “نيوزويك” أشار مؤخراً إلى أن واشنطن تستعد لإجراء أول اختبار إطلاق من هذا النوع منذ توجيهات صدرت عن إدارة ترامب للأجهزة العسكرية لبدء اختبارات دائرية للأسلحة النووية؛ فيما أوضح وزير الطاقة كريس رايت لاحقاً أن هذه الإجراءات لا تشمل تفجيرات نووية، بل تختبر مكونات الأنظمة الأخرى للتأكد من عملها بشكل سليم.