السكة الحديد تسيّر الرحلة الحادية والثلاثين ضمن مشروع “العودة الطوعية”

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025 من محطة مصر برمسيس الرحلة الحادية والثلاثين من القطارات المخصصة لنقل الاشقاء السودانيين العائدين لوطنهم ضمن مشروع "العودة الطوعية " والذين وصل عددهم الي 29.404 راكبًا، عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا لخدمة الركاب في رحلات العودة المنتظمة .

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان رحلة ميسرة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أن مبادرة "العودة الطوعية" تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسوداني،

يإتي ذلك في اطار توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتقديم الدعم كافة اوجه الدعم والمساعدة للأشقاء السودانيين بما يعكس حرص مصر الدائم علي دعم ومساندة الشعب السوداني الشقيق.