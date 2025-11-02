«العاملين بالسكة الحديد»: المتحف الكبير شهادة حيّة على عبقرية المصريين

أشاد مجلس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري، بافتتاح المتحف المصري الكبير هذا الحدث العالمي، الذي يعكس مكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية، ويؤكد للعالم أجمع أن مصر نجحت في تنظيم حدث حضاري يليق بعظمة تاريخها، وعن قدرتها على الإبداع والتنمية والتجديد.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير، يُعد شهادة حيّة على عبقرية المصري القديم وإبداعه، لما يحتضنه من آلاف القطع الأثرية، التي تروي تاريخ مصر الممتد لآلاف السنين، من عصور الفراعنة حتى العصر الحديث، ليصبح جسرًا حضاريًا يربط الماضي المجيد بالحاضر المشرق، ورسالة إلى العالم بأن مصر، كانت وستظل منارة للثقافة والتاريخ والإنسانية.

وفي هذا الصدد قدّم مجلس النقابة العامة وجميع اللجان النقابية الفرعية بالمناطق، خالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الافتتاح لأحد أكبر وأهم المتاحف الأثرية في العالم.

ذلك الصرح الذي يمثل ملحمة وطنية تُضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية الحديثة، وتتويجاً لجهودها بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على الهوية المصرية، وتجسيدا لرؤية وطنية طموحة، تستلهم من عظمة الماضي قوة الحاضر وبناء المستقبل.

وأكد “فكري” في ختام تصريحاته، أن عمال مصر المهرة سيشيدون ويبنون ويُساهمون في نهضة مصر الحديثة، وبناء الجمهورية الجديدة، ويُبهرون العالم أجمع، في شتى مجالات التنمية والبناء كما شيّدوا هذا الصرح العظيم.