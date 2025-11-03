قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
محافظات

ضبط 400 كجم دواجن فاسدة شرق السكة الحديد في الأقصر

شمس يونس

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر من ضبط ٤٠٠ كجم دواجن مجمدة فاسدة داخل أحد الثلاجات بناحية شرق السكة الحديد بندر الأقصر. 

جاء ذلك في حملة مكبرة بالتعاون بين مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، وتحت إشراف المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، وبقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، والجندي أحمد سعيد كبير مفتشي المديرية، ومحمد عثمان كبير مفتشي المديرية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على المضبوطات لحين التصرف فيها من قبل النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة برقم جنح 17675، وذلك للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

