ضبط 400 كجم دواجن فاسدة شرق السكة الحديد في الأقصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر من ضبط ٤٠٠ كجم دواجن مجمدة فاسدة داخل أحد الثلاجات بناحية شرق السكة الحديد بندر الأقصر.

جاء ذلك في حملة مكبرة بالتعاون بين مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، وتحت إشراف المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، وبقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، والجندي أحمد سعيد كبير مفتشي المديرية، ومحمد عثمان كبير مفتشي المديرية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على المضبوطات لحين التصرف فيها من قبل النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة برقم جنح 17675، وذلك للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.