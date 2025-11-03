قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الأقصر.. افتتاح معرض اليوم الواحد بإسنا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتاح معرض اليوم الواحد بإسنا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة
افتتاح معرض اليوم الواحد بإسنا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة
شمس يونس

افتتح الوزير محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة معرض اليوم الواحد بمدينة إسنا، الذي يضم مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي.

جاء الافتتاح بحضور علي سيد الصادق رئيس مدينة إسنا، وأحمد طه مدير إدارة تموين إسنا، ورمضان بسطاوي رئيس قرية الشغب، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي التموين والتضامن الاجتماعي.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض التي شملت منتجات غذائية متنوعة من لحوم ودواجن وأسماك وزيوت وسكر وأرز وخضر وفاكهة ومنتجات محلية الصنع، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه المعارض بصفة دورية في مختلف قرى ومراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يأتي ضمن خطة شاملة لتفعيل دور المبادرات المحلية وتشجيع المنتجين على عرض منتجاتهم مباشرة للمستهلك دون وسطاء، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الأسعار وضمان جودة السلع المطروحة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

