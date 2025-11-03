قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الأقصر ورئيس "تنمية الصعيد" يضعان حجر الأساس لمنطقة الورش الحرفية بالطود

محافظ الأقصر ورئيس هيئة تنمية الصعيد يضعان حجر الأساس لمنطقة الورش الحرفية بمركز الطود
محافظ الأقصر ورئيس هيئة تنمية الصعيد يضعان حجر الأساس لمنطقة الورش الحرفية بمركز الطود
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الإثنين، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء منطقة الورش الحرفية بقرية منشية النوبة بمركز الطود.

ويهدف المشروع إلى نقل الورش الحرفية من داخل الكتل السكنية إلى موقع آمن ومنظم خارج التجمعات السكنية، بما يضمن بيئة عمل مرخصة وآمنة للحرفيين.

تقام المنطقة على مساحة 10 أفدنة، وتشمل المرحلة الأولى 30 ورشة من إجمالي 86 ورشة، وسيتم البدء الفوري في تنفيذها. ويشتمل المشروع على سور خارجي للمجمع، مسجد بمساحة 150 مترًا مربعًا، منطقة كافتيريا، وشوارع بينية داخلية تفصل الورش، فضلاً عن ساحات انتظار ومنطقة للخزانات وغرف المحولات.

يأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير الصناعات الحرفية وتشجيع التشغيل الذاتي للشباب، ويتيح لهم فرص عمل مستدامة داخل بيئة آمنة ومنظمة.

رافق المحافظ ورئيس الهيئة خلال الجولة اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد حسن رئيس مركز ومدينة الطود، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من هيئة تنمية الصعيد، منهم العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوى مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية، والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين بيئة العمل للحرفيين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء مناطق حرفية منظمة تسهم في تطوير الصناعات الصغيرة والحرفية بالمحافظة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

