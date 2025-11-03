قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
محافظات

الأقصر.. توقيع عقود إنشاء مجمع تصنيع عجينة الطماطم والورش الحرفية

محافظ الأقصر ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان عقود إنشاء مشروع مجمع لتصنيع عجينة الطماطم ومشروع مجمع الورش الحرفية
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة وافتتاح عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، وتوقيع عقود ووضع حجر أساس لعدد من المشروعات الأخرى الجديدة داخل المحافظة، والتي تستهدف دعم التنمية في المجالات الصناعية والزراعية والحرفية بالمحافظة.


 
وفي بداية الزيارة عقد محافظ الأقصر ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لقاءً مشتركاً بديوان عام المحافظة لمناقشة وتبادل الآراء حول المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة داخل محافظة الأقصر سواءً التي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها أو المستقبلية بما يستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات والمقومات الزراعية والاقتصادية للمحافظة بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالمحافظة.

كما تم خلال اللقاء توقيع عقد إنابة بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الأقصر بشأن إنشاء مشروع مجمع لتصنيع عجينة الطماطم بزمام مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا، وتوقيع عقد مشاركة بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة الأقصر بشأن تنفيذ المرحلة الأولى 30 ورشة (من مشروع مجمع الورش الحرفية لعدد 86 ورشة) بمنطقة منشية النوبة بمركز الطود بجوار المنطقة الصناعية بالبغدادي، والتي سيتم البدء في إنشائها فورًا وسيتم بعد توقيع العقود وضع حجر الأساس لهذه المجمعات إيذاناً ببدء هذه المجمعات في الإنشاءات.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن توقيع العقود يستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والامكانيات والمقومات بالمحافظة، وذلك وفق رؤية الدولة لدعم التنمية الصناعية والزراعية وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، من خلال إقامة مشروعات متكاملة تساهم في تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، وجذب المزيد من الإستثمارات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الصعيد.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن توقيع هذه العقود يأتي استمرارا للتعاون المشترك بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد، حيث تم التشغيل السابق لعدد 3 مجمعات صناعية حرفية بالمحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وتشغيل مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة لتجفيف الطماطم بقرية الكيمان، لافتا إلى أن الهيئة تعد شريكاً أساسياً في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التي تساهم في خلق الكثير من فرص عمل للشباب، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات المختلفة للإستفادة والإستثمار الأمثل للمقومات والمزايا النسبية المتعددة التي تتمتع بها المحافظة.

حضر اللقاء اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مدينة الأقصر اللواء علي الشرابي، ورئيس مدينة أرمنت العميد أحمد الهواري، ورئيس مدينة الطود أحمد حسن أبوالحسن، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، ومحمد مهدى غزالى مدير الإدارة العامة للإستثمار بالمحافظة, والعميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي مدير عام إدارة العلاقات العامه والإعلام بالهيئة، وشهباء على مدير عام الشئون القانونية بالهيئة، والدكتور إبراهيم رمضان مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالأقصر

