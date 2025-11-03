تموين الأقصر يحبط تهريب 1.5 طن دقيق بلدي مدعم بعد مطاردة داخل المدينة

تمكنت مديرية التموين بالأقصر من إحباط محاولة تهريب 1.5 طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز قبل بيعه في السوق السوداء، وذلك بعد مطاردة سيارة ربع نقل في نطاق بندر الأقصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، وتحت إشراف جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على المخابز والأسواق لضبط أي مخالفات أو تجاوزات في تداول السلع التموينية.

قاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، ومحمد عثمان أحمد كبير مفتشي المديرية، بالتعاون مع محمد صلاح من جهاز حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط الكمية المهربة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 17445 جنح الأقصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتواصل مديرية التموين حملاتها المكثفة داخل المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب في الدعم المخصص للمواطنين وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها.