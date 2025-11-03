قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص.. تفاصيل
ترامب يطمئن آسيا ويؤكد على النفوذ الأمريكي في مواجهة الصين
كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بـ3 سنن وآية قرآنية يغفلها كثيرون
احذر.. تعذيب الحيوانات يعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة طبقا للقانون
وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ترامب: المخزون الحالي من الأسلحة النووية يكفي لتفجير الكوكب 150 مرة
تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش
ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر يحبط تهريب 1.5 طن دقيق بلدي مدعم بعد مطاردة داخل المدينة

وكيل وزارة التموين بالاقصر
وكيل وزارة التموين بالاقصر
شمس يونس

تمكنت مديرية التموين بالأقصر من إحباط محاولة تهريب 1.5 طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز قبل بيعه في السوق السوداء، وذلك بعد مطاردة سيارة ربع نقل في نطاق بندر الأقصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، وتحت إشراف جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على المخابز والأسواق لضبط أي مخالفات أو تجاوزات في تداول السلع التموينية.

قاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، ومحمد عثمان أحمد كبير مفتشي المديرية، بالتعاون مع محمد صلاح من جهاز حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط الكمية المهربة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 17445 جنح الأقصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتواصل مديرية التموين حملاتها المكثفة داخل المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب في الدعم المخصص للمواطنين وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها.

الأقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

خالد يوسف

مش شايف كارثة.. خالد يوسف يدافع عن مخرج حفل افتتاح المتحف المصري

الأرصاد الجوية

أمطار رعدية بهذه المناطق| الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. والقاهرة 27 درجة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد