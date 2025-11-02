الأقصر .. افتتاح ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر إنطلاق فعاليات ورشة عمل لقاء أعضاء اللجان التنسيقية بمحافظات الأقصر و قنا و أسوان و سوهاج ، لتنسيق جهود مناهضة العنف ضد المرأة، والذي تم تنظيمها ضمن جهود المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

أعرب الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، عن سعادته بالمشاركة في ورشة عمل المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة، ناقلا تحيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر مؤكداً أن هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بدور المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية. كما رحّب بممثلي المحافظات المشاركة، مثمناً تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المحافظات لتعزيز التعاون والعمل المشترك في مواجهة هذه القضية المهمة.

و أكد " أبو زيد" على دعم كافة أجهزة المحافظة لأنشطة المجلس القومي للمرأة خاصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

وذلك بحضور داليا حمدي المديرة العامة للإدارة العامة للفروع بالمجلس ، و أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، و الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، و المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة .

استهدف اللقاء عدداً من المسؤولين بالمحافظات المشاركة وذلك من خلال حضور المهندس على عبد الستار السكرتير المساعد بمحافظة الغربية وممثلي وحدات تكافؤ الفرص ، وإدارات شئون المرأة، ووزارة التضامن الاجتماعى، ومديريات الصحة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ، ووحدات حماية الطفل ، والمجتمع المدني، ووحدات المرأة الآمنة ، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ومقررات وعضوات وأعضاء فروع المجلس وممثلي مكتب شكاوى المرأة.

و أفتتح اللقاء باستعراض تشكيل المجلس واختصاصاته و لجانه وفروعه بالمحافظات، كما تم عرض جهوده في ملف تمكين المرأة في جميع المجالات ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وكذلك تناول اللقاء أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ودور واختصاصات مكتب شكاوى المرأة وخطه المختصر 15115 وآليات الإبلاغ والمساندة ونظام التنسيق الوطني لقضايا العنف ضد المرأة.

وتمت الإشارة إلي أهمية تعزيز دور القطاع الصحي لتقديم الرعاية والدعم لضحايا العنف ضد المرأة، وتوضيح حزمة الخدمات الأساسية والمسار الوطني التنسيقى للسيدات والفتيات اللاتي تعرضن للعنف، مع التأكيد على أهمية دعم القطاع الصحي للمرأة التى تتعرض للعنف فهو يُعد خطوة محورية نحو تمكين المرأة وضمان سلامتها النفسية والجسدية.

وكذلك تمت مناقشة محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومؤشرات متابعتها ، بالتركيز على محور الحماية، بالإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أعدها المجلس وشاركت فيها مختلف الوزارات بهدف القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وأختتم اللقاء بالتعريف بدور الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، واستعراض الإطار التشريعي له و الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، بالإضافة إلى عقوبة كل من قام بهذه الجرائم، مع التأكيد على دور القيادات الدينية في التوعية.

يذكر أن اللجان التنسيقية بالمحافظات تختص بتنسيق جهود جميع القطاعات للعمل على القضاء على العنف ضد المرأة وضمان جودة الخدمات المقدمة داخل المحافظات ، ويبلغ عددها 11 لجنة بالمحافظات.