جفاف العين .. ما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

جفاف العين .. يعاني الكثيرون من جفاف في العين، فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟

أسباب جفاف العين

للإجابة عن هذين السؤالين، قالت جمعية “الرؤية الجيدة” الألمانية إن الأسباب الشائعة لجفاف العين تتمثل في:

- العمل أمام الشاشة: الأشخاص، الذين يعملون لمدة طويلة أمام الشاشة، يرمشون بمعدل أقل بكثير، أحيانا مرة أو مرتين فقط في الدقيقة. ونتيجةً لذلك، تقل قدرة العين على ترطيب السائل الدمعي.

- هواء جهاز التدفئة الجاف: بسبب جفاف هواء جهاز التدفئة تتبخر الرطوبة في العينين بسرعة أكبر، كما أن دخان السجائر والتيارات الهوائية يمكن أن تؤثر سلبا على الطبقة الدمعية.

- الأمراض والأدوية: يمكن أن تسبب حالات مثل الروماتيزم أو الأكزيما جفاف العين، كما يمكن لبعض الأدوية، مثل حاصرات بيتا والمستحضرات الهرمونية، أن تؤثر سلبا على الطبقة الدمعية.

تدابير مهمة لحماية العين من الجفاف

وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة جفاف العين من خلال اتخاذ التدابير المهمة التالية:

- عند العمل أمام شاشة الكمبيوتر: ينبغي أخذ فترات راحة من أجل الرمش بمعدل حوالي 10 إلى 15 مرة في الدقيقة. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع قاعدة 20-20-20، والتي تتضمن النظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا (حوالي ستة أمتار) لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة، بحسب دي بي إيه.

- استخدم قطرات مرطبة للعين: تعمل “الدموع الاصطناعية” على تعويض السائل الدمعي المفقود، مع ذلك، يتعين على من يستخدمون هذه القطرات بانتظام التأكد من خلوها من المواد الحافظة؛ نظرا لأن هذه المواد قد تُسبب جفاف العين.

- تهوية جيدة داخل المنزل: تعد التهوية المنتظمة، وخاصةً في فصل الشتاء، مفيدة للعينين أيضا، مع مراعاة تجنب تيارات الهواء.