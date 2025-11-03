قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الصعايدة بالأقصر

رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الصعايدة بالأقصر وبدء أعمال التطوير خلال 3 أشهر
رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الصعايدة بالأقصر وبدء أعمال التطوير خلال 3 أشهر
شمس يونس


أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر بدء أعمال الصيانة والتطوير بالوحدة الصحية بقرية الصعايدة، بعد تسليمها رسميًا ضمن خطة الارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين داخل نطاق المركز، وذلك بتكليف من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

جاء ذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى ممثل جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد العديسي مدير إدارة الزينية الصحية، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة الإنشائية، على أن يتم الانتهاء من التطوير خلال ثلاثة أشهر فقط، لضمان سرعة عودة تقديم الخدمات الطبية في بيئة أكثر تطورًا وكفاءة.

كما تمت متابعة مشروعات الصرف الصحي بقرية الزينية بحري وقرية الصعايدة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المحددة.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز أعمال تركيب شبكات المرافق والبنية التحتية بالقرى المستهدفة، إلى جانب تركيب الإنترلوك بالعمارات السكنية بقرية الزينية بحري، تمهيدًا لتسليمها للمتقدمين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد أبو عيش أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزينية تواصل المتابعة الميدانية اليومية لجميع مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، لضمان سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ

نائب: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تفرز برلمانًا قويًا يعبر عن إرادة المواطن

النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب

نائبة: الانتخابات البرلمانية المقبلة نقلة نوعية.. والمشهد يعكس وعياً سياسياً

ذوي الإعاقة

إيمان كريم: ذوو الإعاقة طرف فاعل في الحياة السياسية.. وهذا نصيبهم من المقاعد بمجلس النواب

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد