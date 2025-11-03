رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية الصعايدة بالأقصر



أعلن أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر بدء أعمال الصيانة والتطوير بالوحدة الصحية بقرية الصعايدة، بعد تسليمها رسميًا ضمن خطة الارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين داخل نطاق المركز، وذلك بتكليف من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

جاء ذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى ممثل جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد العديسي مدير إدارة الزينية الصحية، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة الإنشائية، على أن يتم الانتهاء من التطوير خلال ثلاثة أشهر فقط، لضمان سرعة عودة تقديم الخدمات الطبية في بيئة أكثر تطورًا وكفاءة.

كما تمت متابعة مشروعات الصرف الصحي بقرية الزينية بحري وقرية الصعايدة، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المحددة.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز أعمال تركيب شبكات المرافق والبنية التحتية بالقرى المستهدفة، إلى جانب تركيب الإنترلوك بالعمارات السكنية بقرية الزينية بحري، تمهيدًا لتسليمها للمتقدمين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد أبو عيش أن الأجهزة التنفيذية بمركز الزينية تواصل المتابعة الميدانية اليومية لجميع مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، لضمان سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.