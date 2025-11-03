وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر

فوجئ العاملون والتلاميذ في مدرسة الشيخ البغدادي الابتدائية التابعة لإدارة البياضية التعليمية بمحافظة الأقصر صباح اليوم بوفاة مدير المدرسة بشكل مفاجئ إثر إصابته بأزمة قلبية عقب انتهاء طابور الصباح مباشرة داخل المدرسة.

وقال شهود عيان فقد شعر مدير المدرسة بتعب مفاجئ أثناء عودته إلى مكتبه بعد متابعته انتظام الطابور الصباحي، وسرعان ما سقط مغشيا عليه، فتم استدعاء الإسعاف على الفور ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله

وخيم الحزن على العاملين بالمدرسة وتلاميذها الذين ودعوا مديرهم المعروف بحسن الخلق والتفاني في العمل، فيما انتقلت قيادات الإدارة التعليمية لمتابعة الموقف وتقديم واجب العزاء لأسرته وزملائه

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بالأقصر إلى سرادق عزاء للفقيد.