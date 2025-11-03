الأقصر.. افتتاح مجمع الصناعات الغذائية بقرية الكيمان

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة المتخصص في تجفيف الطماطم بقرية الكيمان بمركز إسنا، على مساحة 8.5 فدان.

يضم المجمع 3 مناشر بمساحة 1200 متر لكل منها، ومبنى إداري يحتوي على مكاتب، ومبنى للثلاجات، ومبنى لدورات المياه، وهنجر يضم خطي إنتاج: الأول للغسيل والفرز والتقطيع، والثاني للغربلة والتعبئة. ويوفر المجمع من 120 إلى 150 فرصة عمل مباشرة، خاصة للسيدات الريفيات، وتم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد، وتولت شركة أفرولاند للتنمية المستدامة والزراعات النظيفة إدارة المشروع على أن يبدأ التشغيل في يناير 2026.

ثم توجها المحافظ ورئيس الهيئة إلى قرية المحاميد بمركز أرمنت لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء مجمع لإنتاج شتلات القصب ومنشر إضافي لتجفيف الحاصلات الزراعية على قطعتين متجاورتين، لدعم محصول القصب الاستراتيجي الذي تبلغ مساحته المزروعة 62 ألف فدان. ويساهم المشروع في زيادة إنتاجية الفدان من 35 طنًا إلى نحو 55–60 طنًا، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين دخل المزارعين وجودة حياتهم.

أكد محافظ الأقصر أن هذه المشروعات تمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق تنمية زراعية وصناعية مستدامة، مشيرًا إلى دعم المحافظة للزراعة والصناعات القائمة عليها، وتشغيل الشباب، وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.

وأعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد عن سعادته بالتعاون المثمر بين الهيئة والمحافظة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية بالصعيد.