مدبولي: صندوق النقد بالنسبة لشعوبنا ضيف ثقيل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بلبنان، إن صندوق النقد بالنسبة لـ شعبونا ضيف ثقيل، وأن البعض يقول أنه يفرض شروطا على الدولة.

ولفت إلى أن التجرية التي تمت في مصر، كان وفق برنامج قامت الحكومة على وضعها، وبعد ذلك تم التفاوض على تنفيذها، فالبرنامج الذي تم في مصر هو من الحكومة.

وأشار إلى أن أي دولة تتعاملمع صندوق النقد عليها أن تضع البرنامج ثم بعدذلك تذهب لـ الصندوق من أجل التفاوض.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، صباح اليوم بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، جلسة مباحثات موسّعة؛ لبحث عددٍ من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سُبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على جميع الأراضي اللبنانية، وكذا تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وخلال جلسة المباحثات المُوسّعة، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وإلى الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني.



