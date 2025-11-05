مصر تحصد جوائز الدورة الثانية من مهرجان FS-film للأفلام القصيرة جدا

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان FS-film للأفلام القصيرة جدا، جوائز دورته الثانية، حيث فاز الفيلم المصري "قلوب صغيرة" بحائزة العمل التسجيلي أقل من 5 دقائق، ومن مصر أيضا حصد فيلم "أطفال ولكن" جائزة العمل التسجيلي أقل من 10، مناصفة مع الفيلم السعودي "الروشتان".

وفي جوائز الفيلم الروائي، فاز الفيلم الفرنسي "نفد الوقت" بحائزة الأعمال الأقل من 5، وذهبت جائزة الأعمال الأقل من 10 للفيلم العراق "انتباه".

وفاز بجائزة العمل التجريبي أقل من 5 الفيلم المصري "حلم توت ورمسيس"، وذهبت جائزة العمل التجريبي أقل من 10 للفيلم الألماني

Symphony Collaps

وفي جوائز الرسوم المتحركة، ذهبت جائزة الأعمال الأقل من 5 للفيلم المصري "صندوق الذكريات" وجائزة الأعمال الأقل من 10 للفيلم الفرنسي

La'amee s' E'gypte.

تشكلت لجنة التحكيم الدورة الثانية من المهرجان برئاسة المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وضمت في عضويتها كلا من الفنانة شيري عادل، والفنانة منال سلامة، والدكتور محمد غالب، أستاذ الرسوم المتحركة، من مصر، والمخرج الفرنسي جان ماري فيلنوف الذي اختير عام 2014 كأفضل مخرج في إنديانا بوليس عن فيلمه "المؤثر الكريمة"، ومن إنجلترا المخرج والسيناريست الدكتور بيتر لويد، الأستاذ بالجامعة البريطانية في القاهرة.

ومن نيجيريا، تضم اللجنة المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ديزموند أوفبياجيلي.