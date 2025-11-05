محافظ القاهرة: لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة مكبرة على السائقين المخالفين، والمواقف العشوائية، فى محيط مواقف رمسيس، وألف مسكن، والسلام، لمنع تحميل الركاب من خارجهم.



ورافق محافظ القاهرة خلال الحملة اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسئولى الإدارة العامة لمرور القاهرة، وشرطة المرافق، وعدد من القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطىء فى محيط المواقف النموذجية الجديدة التى أقامتها الدولة ، وقامت الشركة الوطنية للطرق بتنفيذها للقضاء على العشوائية، وإعادة تنظيم الأماكن ، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

ووجّه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار الحملات وتواجد المرور وشرطة المرافق، والأجهزة التنفيذية بالأحياء لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.