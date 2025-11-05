حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك

أُلقي القبض على رجل بتهمة التحرش ومحاولة تقبيل الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أثناء تحيتها لمؤيديها في عاصمة البلاد.

حادثة طريفة لرئيسة المكسيك

ووقعت الحادثة، أمس الثلاثاء، بينما كانت شينباوم تسير إلى فعالية بالقرب من القصر الرئاسي، حيث كانت تصافح الناس وتلتقط الصور معهم على طول الطريق، حسبما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل محاولة تقبيل رئيسة المكسيك:

اقترب الرجل من شينباوم ووضع ذراعه حول كتفها ولمس باليد الأخرى وركها وصدرها محاولًا تقبيل رقبتها.

أبعد أحد أفراد فريق الأمن الرئاسي الرجل الذي بدا أنه كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

موقف رئيسة المكسيك من التصرف غير الأخلاقي:

وعلى الرغم من سلوكه، عاملت شينباوم الرجل بأدب ووافقت على التقاط صورة معه ثم ربتت على ظهره.

وأفادت السلطات الأمنية لاحقًا بأنه تم القبض على الرجل.

وعلقت رئيسة وزارة المرأة المكسيكية - وهي وزارة أنشأتها شينباوم - على الحادث.

قالت الوزيرة سيتلالي هيرنانديز في منشور على موقع “إكس”: "ندين الفعل الذي تعرضت له رئيستنا اليوم"، وانتقدت بشدة ما وصفته بالمواقف الذكورية التي تُسهّل التدخلات غير المرغوب فيها في المساحة الشخصية للنساء وأجسادهن.

تُسلّط هذه الأحداث الضوء على مشكلة كامنة في المكسيك، فوفقًا لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تتعرض حوالي 70% من النساء المكسيكيات، ممن تبلغ أعمارهن 15 عامًا فأكثر، لحادثة تحرش جنسي واحدة على الأقل.