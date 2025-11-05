قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%
الوزراء يوافق على استمرار أسعار التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز
التضامن: زيادة التحويلات النقدية للحماية الاجتماعية إلى 54 مليار جنيه في 10 سنوات
سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة للجيش السوداني
حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
نقابة الخدمات الإدارية تطلق "ابني بلدك بصوتك" للدعوة للمشاركة في الانتخابات
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حاول تقبيلها.. اعتقال شخص تحرش برئيسة المكسيك

رئيسة المكسيك
رئيسة المكسيك
محمد على

أُلقي القبض على رجل بتهمة التحرش ومحاولة تقبيل الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أثناء تحيتها لمؤيديها في عاصمة البلاد.

اقرأ أيضًا:

حادثة طريفة لرئيسة المكسيك

ووقعت الحادثة، أمس الثلاثاء، بينما كانت شينباوم تسير إلى فعالية بالقرب من القصر الرئاسي، حيث كانت تصافح الناس وتلتقط الصور معهم على طول الطريق، حسبما أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل محاولة تقبيل رئيسة المكسيك:

اقترب الرجل من شينباوم ووضع ذراعه حول كتفها ولمس باليد الأخرى وركها وصدرها محاولًا تقبيل رقبتها.

أبعد أحد أفراد فريق الأمن الرئاسي الرجل الذي بدا أنه كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

موقف رئيسة المكسيك من التصرف غير الأخلاقي:

 

وعلى الرغم من سلوكه، عاملت شينباوم الرجل بأدب ووافقت على التقاط صورة معه ثم ربتت على ظهره.

وأفادت السلطات الأمنية لاحقًا بأنه تم القبض على الرجل.

وعلقت رئيسة وزارة المرأة المكسيكية - وهي وزارة أنشأتها شينباوم - على الحادث.

قالت الوزيرة سيتلالي هيرنانديز في منشور على موقع “إكس”: "ندين الفعل الذي تعرضت له رئيستنا اليوم"، وانتقدت بشدة ما وصفته بالمواقف الذكورية التي تُسهّل التدخلات غير المرغوب فيها في المساحة الشخصية للنساء وأجسادهن.

تُسلّط هذه الأحداث الضوء على مشكلة كامنة في المكسيك، فوفقًا لبيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تتعرض حوالي 70% من النساء المكسيكيات، ممن تبلغ أعمارهن 15 عامًا فأكثر، لحادثة تحرش جنسي واحدة على الأقل. 

برئيسة المكسيك تقبيل كلوديا شينباوم المخدرات الكحول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ترشيحاتنا

عمر جابر

عمر جابر: الزمالك جاهز لمواجهة بيراميدز..والسوبر مفتاح المنافسة في الموسم

آرني سلوت

سلوت: ريال مدريد مثل أستون فيلا.. كلاهما يلعب بنفس الطريقة

مصطفي شوبير

شوبير: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وجاهزون لمواجهة سيراميكا

بالصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد