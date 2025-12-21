محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل وافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري

تابع محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال الموقف التنفيذي للتجهيزات الجارية؛ لتشغيل وافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري بمدينة الإسماعيلية والمقرر افتتاحه أمام الجمهور في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري ، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتمكين المرأه.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ ، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة و طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية ومديري عموم عدد من المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي المجتمع المدني والجهات المعنية.

وقالت محافظة الإسماعيلية - في بيان صحفي - أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لكافة الأعمال الخاصة بالتجهيز والتشغيل والتأكيد على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالتزامن مع التشغيل الفعلي للمركز وفق الجدول الزمني المحدد ، كما تم التأكيد على سرعة التعاقد مع أصحاب المحال التي أنهت تجهيزاتها، لضمان جاهزية التشغيل وإثبات جدية التعاقد.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المركز التجاري يمثل إضافة نوعية للبنية التجارية بالمحافظة حيث يوفر منصة تسويقية حديثة لعرض المنتجات المحلية، خاصة منتجات المصانع القائمة بالقنطرة غرب والبياضية والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بما يسهم في زيادة المعروض من السلع الجافة والمنتجات الغذائية المعبأة ويعزز حركة التجارة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأشار إلى أن أهمية المركز تنبع من كونه مجمعًا تجاريا متكاملا يتمتع بموقع متميز وقريب من موقف عمومي يربط المدينة بالمراكز المختلفة ما يسهل وصول المواطنين ويعزز الربط المباشر بين المنتج والمستهلك مع توفير مساحات عرض مجهزة وبقيمة إيجارية تنافسية تدعم صغار المصنعين وتتيح لهم نافذة بيع مستقرة داخل قلب المدينة .. مؤكدًا أنه مازال بإمكان أبناء الإسماعيلية الجادين والراغبين في التعاقد بالتوجه لحي أول اعتبارا من أول يناير القادم للتعاقد.

ولفت إلى أنه خلال العام الماضي تم تنفيذ مجمعين تجاريين أحدهما مركز الإسماعيلية التجاري والآخر المجمع الترفيهي التجاري لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة ولتنظيم حركة الأسواق وفق شكل حضاري مميز لمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن رؤية المحافظة لتقديم خدمات لوجيستية متكاملة وبنية تحتية داعمة للصناعة، ويسهم في خلق بيئة تنافسية تشجع على تحسين جودة المنتجات، ودعم المزايا التنافسية للإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة بإقليم قناة السويس.

يشار الى أن مركز الإسماعيلية التجاري مقام على مساحة إجمالية ٦٥٠٠ م² بمدينة الإسماعيلية ويضم ١١٧ محلًا تجاريًّا، و٣ كافيتريات ومطاعم، ومبنى إداري، وغرفة تحكم مركزي، وكاميرات مراقبة، ووحدة إطفاء إلى جانب مسطح أخضر وساحة انتظار خارجية للسيارات.

وفي سياق متصل ، تتابع محافظة الإسماعيلية الاستعدادات النهائية للفعاليات المصاحبة للافتتاح والتي تتضمن احتفالية فنية وثقافية كبرى بعنوان كلثوميات تختتم بها أنشطة المحافظة الثقافية لعام ٢٠٢٥، في تأكيد على الجمع بين التنمية الاقتصادية والحراك الثقافي، ودعم الهوية الفنية المصرية وترسيخ دور الإسماعيلية كمركز للتنمية الشاملة ثقافيا واقتصاديا.

وتواصل المحافظة متابعتها اليومية لكافة التفاصيل التنظيمية والفنية لضمان خروج الافتتاح بالشكل اللائق وتحقيق أقصى استفادة من المشروع لصالح المواطنين والمنتجين على حد سواء.